La famosa modelo inglesa Tabby Brown, falleció de manera trágica a sus 38 años, sin embargo, las causas de su muerte siguen siendo un misterio.

Brown era reconocida por protagonizar “The Bachelor” y haber tenido romances con los futbolistas Raheem Sterling y Mario Balotelli.

Fue el ex mánager de la modelo quien confirmó su trágico fallecimiento, pero no ofreció detalles sobre lo que le ocurrió.

Brown también trabajó para Playboy y apareció en distintos anuncios de Canon, Virgin Atlantic, AX y Lynx y también salió en un reality show de Channel 5.

Asimismo, tuvo apariciones en vídeos musicales de Snoop Dogg, Dizzee Rascal y B.O.B.

Algunos amigos y fanáticos han acudido a las redes sociales para homenajear a la modelo.

La influencer y estrella de The Only Way is Essex, Vas J Morgan, escribió “Mi corazón está roto”.

Hace unas semanas Brown publicó un vídeo de Instagram posando en un baño público.