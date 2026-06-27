El reconocido DJ venezolano Marlon Pérez y su pareja, la modelo Alexandra Melean, quien se hallaba embarazada, murieron durante los terremotos ocurridos en Venezuela, informó Univisión.

La información fue publicada en las redes sociales por KLNDestinos Group, con quien el artista colaboraba. “Su talento, pasión y energía dejaron huella en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, trabajar junto a él y compartir con él dentro y fuera de la cabina”, lee la comunicación.

El deceso de la joven modelo fue “confirmado” en redes sociales por una mujer que dijo ser su prima, según El Heraldo de México.

La pareja celebró el “gender reveal” de su bebé en febrero. En videos publicados en Instagram puede verse el momento en que se enteran de que esperaban un niño. “Eres mi felicidad más grande, mi bebé. Te amamos”, escribió la ‘fashionista’ en la sección de descripción de su ‘post’.

La última publicación de DJ Marlon Pérez fue el 16 de junio, cuando subió fotos de una reciente visita a Colombia, donde se presentó. Según El Excelsior, Pérez era oriundo de Caracas y comenzaba a ganar reconocimiento como DJ tras dedicarse en años recientes al desarrollo de su proyecto musical.