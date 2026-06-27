La escena del rock venezolano está de luto. Los cuatro integrantes de la banda emergente Van Der Dijs fallecieron tras los acontecimientos derivados de los terremotos registrados en Venezuela, una tragedia que puso fin a la prometedora carrera del grupo.

La noticia fue confirmada por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM), que emitió un comunicado oficial a través de sus canales digitales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de los jóvenes Manuel van Der Dijs (vocalista); Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista).

En el mensaje, la institución recordó que los músicos se presentaron hace apenas una semana en la Sala Experimental del Centro Cultural, como parte del ciclo de conciertos El Hades, actuación que ahora queda como uno de los últimos registros de la agrupación sobre un escenario.

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Según la revista Rolling Stone, los cuatro músicos se encontraban ensayando en el edificio Costamar II, ubicado en el sector de Tanaguarenas, estado La Guaira, cuando este colapsó y los dejó soterrados, provocándoles la muerte.

La banda también tenía programada una presentación para este sábado 27 de junio en la ciudad de Punto Fijo.

Fundada en 2024, Van Der Dijs logró posicionarse rápidamente dentro de la escena underground del país gracias a una propuesta que fusionaba rap rock y nu metal.