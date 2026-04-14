La periodista cubana Myrka Dellanos dio a conocer recientemente que fue diagnosticada con cáncer de piel, una condición que, según explicó, afectó su oreja y el área del oído.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde detalló que ya fue sometida a una intervención quirúrgica para remover la lesión. Como parte del procedimiento, los médicos le realizaron un injerto de piel.

“Me operé y lo sacaron... ahora me estoy recuperando”, compartió junto a una imagen en la que se le observa con una curación en el oído. La comunicadora también expresó su gratitud y optimismo ante el proceso: aseguró confiar en que la enfermedad no regresará.

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Tras la operación, Dellanos ha retomado poco a poco sus actividades diarias. En una reciente publicación, reveló que volvió al gimnasio, aunque reconoció sentirse físicamente débil.

“Hoy regresé al gimnasio. Me sentía débil, pero lo necesitaba”, expresó en un video, donde también destacó que busca fortalecer su sistema inmunológico tras varios problemas de salud.

A pesar de los retos físicos, la periodista aseguró sentirse fortalecida emocional y espiritualmente, y describió esta etapa como una oportunidad de renovación personal.

Dellanos también compartió que sus médicos le advirtieron sobre la posibilidad de recurrencia de la enfermedad, señalando que el cáncer de piel puede reaparecer en un porcentaje significativo de casos.

Ante este panorama, indicó que ha comenzado a implementar cambios en su rutina, incluyendo ajustes en su alimentación —como reducir el consumo de azúcar y aumentar la proteína—, además de reforzar el uso de protección solar.

La excolaboradora del programa La Mesa Caliente aprovechó para enviar un mensaje de prevención, destacando la importancia de atender la salud a tiempo y mantener hábitos que reduzcan los riesgos.

Su testimonio se suma a las voces públicas que buscan crear conciencia sobre el cáncer de piel, una de las condiciones más comunes, pero también prevenibles si se detecta a tiempo.