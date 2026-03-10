La famosa presentadora y actriz puertorriqueña Giselle Blondet compartió a través de las redes sociales un mensaje que hace hincapié en el valor de apoyarse en el optimismo y la fortaleza para enfrentar momentos de dificultad, en vez de dar paso a una actitud de derrota.

La publicación surge a varias semanas de que se supiera que quedó fuera del programa “La Mesa Caliente” (Telemundo}, tras cuatro años de labor en el panel del espacio televisivo. También, luego de revelar que se recupera de un segundo procedimiento quirúrgico al que se sometió como secuela de la primera cirugía de la espalda que atravesó en noviembre del año pasado.

La artista compartió una escena que pertenece a la serie argentina “El hombre de tu vida”, protagonizada por Mercedes Morán y Graciela Borges. En el visual, el personaje de Morán aconseja sobre mantener una mentalidad positiva frente a momentos desafortunados, lo que en su analogía compara con una “terraza” y un “sótano”.

“A veces la vida intenta bajarnos al sótano… pero una también puede elegir subir a la terraza”, escribió Giselle en el mensaje que acompaña la publicación.

“Elegir lo bonito. Cuidarse. Invertir en una misma. Y aprender a soltar lo que no suma”, prosigue. “Yo prefiero quedarme con lo que me hace bien, con lo que me da paz… y con todo lo que me recuerda que la vida también está llena de momentos lindos. ¿Dónde eliges estar hoy?”, culminó la animadora, quien además celebra hoy el cumpleaños de su hija Gabriella.

En febrero, la presentadora compartió un video en el que habla sobre su apoyo en la fe dentro del proceso de recuperación de la cirugía reciente. Al poco tiempo de su relato, se anunció su salida del “La Mesa Caliente”. La artista no se ha pronunciado directamente sobre la decisión, sin embargo, esto no ha minado su determinación de mirar la vida con una visión de esperanza.

Por otro lado, la semana pasada la presentadora Karla Monroig compartió la noticia de que se unirá a “La Mesa Caliente” de Telemundo. La periodista venezolana Lindsay Casinelli también se sumará al panel que ya contaba con la comunicadora Verónica Bastos y la exreina de belleza Andrea Meza (Miss Universe 2020). Ambas integraciones siguen a la salida de Myrka Dellanos y Giselle Blondet.