Ya nació.

El bebé de Carlos José Torres Hatton y la psicóloga Yaidelys Acevedo Valentín llegó a este mundo el 1 de julio de 2026, según el presentador de “Pégate al Mediodía” compartió en sus redes sociales.

Nace el hijo del presentador Carlos José Torres. ( Captura )

“Ando desbordado de emociones, viviendo el momento más especial de mi vida: la llegada de nuestro hijo, Lucas Daniel”, escribió en su cuenta de instagram.

En febrero de este año, el comunicador hizo el anuncio junto a su compañera de que ella estaba embarazada. Esto luego de que perdieran otro embarazo de gemelas.

“Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja. La última vez nos tocó despedirnos demasiado pronto”, escribió Torres en aquel momento.

“Y aunque esa herida siempre será parte de nosotros, también nos enseñó a valorar cada latido, cada cita médica, cada semana que pasa. Hoy, con cinco meses de embarazo, decidimos compartirles que estamos aquí de nuevo. Esperando. Creyendo. Orando”, añadió.