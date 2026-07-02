Ya nació.

El bebé de Carlos José Torres Hatton y la psicóloga Yaidelys Acevedo Valentín llegó a este mundo el 1 de julio de 2026, según el presentador de “Pégate al Mediodía” compartió en sus redes sociales.

Nace el hijo del presentador Carlos José Torres.
Nace el hijo del presentador Carlos José Torres. (Captura)

“Ando desbordado de emociones, viviendo el momento más especial de mi vida: la llegada de nuestro hijo, Lucas Daniel”, escribió en su cuenta de instagram.

En febrero de este año, el comunicador hizo el anuncio junto a su compañera de que ella estaba embarazada. Esto luego de que perdieran otro embarazo de gemelas.

“Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja. La última vez nos tocó despedirnos demasiado pronto”, escribió Torres en aquel momento.

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“Y aunque esa herida siempre será parte de nosotros, también nos enseñó a valorar cada latido, cada cita médica, cada semana que pasa. Hoy, con cinco meses de embarazo, decidimos compartirles que estamos aquí de nuevo. Esperando. Creyendo. Orando”, añadió.