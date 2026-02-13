Nadia Ferreria mantiene a sus seguidores al tanto de su segundo embarazo y, esta vez, decidió preguntarles directamente: “¿ustedes qué creen que sea?".

En un divertido video compartido en Instagram, la esposa de Marc Anthony mostró cómo se ha sentido en esta nueva etapa.

Entre los síntomas que ha experimentado destacan antojos salados, cambios de humor, piel radiante, aumento del apetito y cansancio. Señaló que no ha tenido náuseas ni vómitos, algo que muchas futuras mamás suelen experimentar.

Este bebé será el segundo para la Miss Paraguay 2021, mientras que para el cantante boricua representará la llegada de su octavo hijo.

Nadia, de 26 años, y Marc, de 57, dieron la bienvenida a su primer hijo, Marquito, en junio de 2023.

Nadia ya estaba embarazada cuando se casó con Marc el 28 de enero de 2023, en el Pérez Art Museum de Miami. La pareja se conoce desde 2016.

Marc es padre de Arianna y Chase —a quien crió junto a Debbie Rosado—, además de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres, y los gemelos Emme y Max, nacidos de su matrimonio con Jennifer López.