La cantante Natalia Jiménez vivió una situación de alta tensión durante un viaje rumbo a Zacatecas, en México, luego de que dos aviones en los que se trasladaba presentaran fallas técnicas el mismo día, obligando a aterrizajes de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó un video en el que documentó el momento en que la segunda aeronave comenzó a presentar problemas en pleno vuelo. En las imágenes se le observa visiblemente afectada mientras describe lo ocurrido junto a su equipo.

“Hola a todos, ¿cómo están? Pues nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, o sea, tienen un problema en la válvula de presurización del avión, empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho, mucho el avión, empezaba a salir humo, sonó la alarma, se puso terrible, y este es el segundo avión hoy. Esta es la primera vez que nos pasa, nunca nos ha pasado nada así, estoy muy... y pues ahora ya acabamos de aterrizar, estamos todos bien, pero yo estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar, quiero llorar. Ya están aquí abriéndonos la puerta y bueno, os dejo saber cómo está la onda”, expresó la cantante en el video.

PUBLICIDAD

Previamente, Natalia Jiménez ya había resumido la experiencia como “Pánico en el aire”, al referirse al incidente que obligó a la tripulación a regresar a la Ciudad de México tras detectar fallas similares en dos vuelos consecutivos.

De acuerdo con su testimonio, el problema se originó en la válvula de presurización de la aeronave, lo que generó ruido excesivo, aumento de temperatura, presencia de humo y la activación de alarmas durante el trayecto.

Antecedentes recientes en sus traslados

Este episodio se suma a otro incidente ocurrido semanas atrás, cuando la cantante sufrió una descompensación relacionada con su condición de prediabetes tras participar en un festival.

En ese momento, requirió atención médica antes de continuar su viaje hacia Tlaxcala.

En esa ocasión, el uso de una ambulancia para trasladarse posteriormente al aeropuerto generó reacciones en redes sociales, lo que llevó a la artista y a su esposo a explicar públicamente lo sucedido.