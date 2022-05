La cantante Natti Natasha, compañera de Raphy Pina, se sinceró y reveló por primera vez lo que sintió cuando escuchó el veredicto de culpabilidad del productor musical.

Pina Nieves fue declarado culpable el pasado diciembre por posesión ilegal de armas y municiones y hace una semana fue sentenciado a 41 meses de cárcel.

“Horrible, fue una pesadilla, pero yo sé quien él es y yo confío cien por ciento en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón, fue horrible porque no es lo mismo verlo en una película, no es lo mismo verlo en una serie, no es lo mismo tú verlo en la televisión y decir: ‘Ah, viste que lo declararon’, no es lo mismo verlo por comentario”, relató la dominicana en entrevista a “Alofoke SinCensura”.

Ante preguntas de cómo se transformaría su vida sin estar al lado de Pina por 41 meses, esta indicó que sabe donde está parada y que ve las cosas por el lado positivo.

“No te lo sabría decir porque nunca he pasado por algo así, pero sí te puedo decir que nosotros no hemos pasado un día que no estemos juntos”, dijo.

“Yo siento que ahora es un momento para enfocarse en lo positivo, para enfocarse en el trabajo, agradecerle a Dios por las cosas buenas que están pasando, porque dentro de todo tenemos muchísimas bendiciones que es Vida, que es nuestra familia”, dijo la dominicana.

Asimismo tuvo unas palabras de agradecimiento para el reguetonero Daddy Yankee quien estuvo al lado de Pina en el difícil proceso judicial.

“Agradecimiento porque es un varón, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocerlo como persona… No tiene precio el corazón que tiene, porque estuvo presente, siempre ha estado presente. Yo creo que más amigos es lo que tú dices, es familia”, soltó.