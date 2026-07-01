Netflix presentó un adelanto de su nuevo programa de concursos, “Wonka’s The Golden Ticket”, que estrena el 23 de septiembre, según reseñó NBC News.

El show sigue a 12 concursantes mientras exploran la fábrica de chocolates de Wonka, superando desafíos para obtener un gran premio. El avance cuenta con una recreación de la voz de Gene Willder, fallecido en 2016 a los 83 años, quien dio vida al excéntrico fabricante de chocolates en el clásico infantil de 1971, “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”.

“Toda una nueva generación de poseedores de billetes dorados de la vida real competirá por un premio que les cambiará la vida o se despedirá de él de la manera más desafortunada”, relata la voz de Wilder en el avance. “Admiren la magia que recuerdan y deléitense con mis nuevas maravillas, más allá de la imaginación. La competencia más extraordinaria del mundo está a punto de comenzar”.

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Los herederos de Wilder están encantados con la idea de Netflix, según su esposa, Karen Wilder, quien dijo que el proyecto permite que se “presente esa magia a una nueva generación, al tiempo que rinde homenaje a los fans que la han apreciado durante décadas”.

“Más de cinco décadas después de que Gene diera vida a Willy Wonka, personas de todas las edades y procedencias alrededor del mundo siguen encontrando alegría, risas e inspiración en su interpretación”, afirmó en un comunicado emitido por Netflix.

La empresa ElevenLabs, que se dedica a la generación de vox mediante IA, se ha unido a Netflix en este proyecto. La empresa ha ganado terreno en ese campo en Hollywood en los últimos años.

Recientemente, ElevenLabs lanzó su propia versión de “La Odisea” de Homero en un audio libro, narrada en la voz de Michael Caine, generada por IA, con un permiso de los herederos del actor. Las voces de celebridades como Stan Lee y David Hasselhoff, figuras históricas como Thomas Edison y J. Robert Oppenheimer, y personajes de ficción como Optimus Prime y Mr. Potato Head están en el catálogo de la empresa.

Algunos fans de Wilder sugirieron en las redes que el actor no habría dado su aprobación al proyecto si estuviera vivo hoy, aduciendo sus críticas al remake de “Wonka” de 2005.

“Todo se reduce al dinero”, dijo Wilder a The Guardian em aquella ocasión. “Es solo un grupo de personas sentadas pensando: “¿Cómo podemos ganar más dinero?”