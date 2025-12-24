Nicky Minaj no está activa en Instagram ahora mismo. Sin embargo, no es la primera vez que desactiva su cuenta en esta red social en la que cuenta con millones de seguidores.

En esta ocasión, no obstante, su cuenta fue cerrada justo después de su participación en el evento Turning Point USA AmericaFest, donde manifestó apoyo al presidente Donal Trump.

En las mismas redes sociales corre el rumor de que cerró su cuenta tras perder cerca de 10 millones de seguidores. Pero, hasta el momento, no existe evidencia que vincule la desaparición temporal de la cuenta con una supuesta pérdida dramática de seguidores ni con su participación en el evento político.

En noviembre, la rapera ganadora del Grammy contaba con aproximadamente 227.5 millones de seguidores. Para diciembre, el número descendió a unos 223.8 millones, una variación que, aunque visible, se mantiene dentro de los márgenes habituales en cuentas de gran alcance. De hecho, en octubre su base de seguidores rondaba los 223.9 millones, lo que sugiere fluctuaciones normales y no una desbandada masiva.

En ese mes también cerró momentáneamente su cuenta.