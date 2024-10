El reguetonero puertorriqueño Nicky Jam le retiró este miércoles su apoyo al candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto se da luego de varias días de que el comediante Tony Hinchcliffe dijera en un mitin de Trump en Nueva York que Puerto Rico es “isla flotante de basura”.

“Mi gente, normalmente yo no soy una persona de contestar este tipo de cosas en las camaras, en mis redes sociles me refiero, una entrevista así, me refiero. La razón por la cual yo apoyé a Donald Trump era porque yo pensé que era lo mejor para la economía de Estados Unidos donde viven muchos latinos, vivimos, me incluyo. Viven muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él siendo negociante pienso era el mejor movimiento”, comenzó diciendo el intérprete de “Hasta el amanecer” desde un vídeo grabado desde un carro.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país, y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump y me echo de un lado a cualquier situación política. Puerto Rico se respeta”, terminó diciendo.

Fue a mediados de septiembre que el reguetonero, en un mitin en Nevada, mostró su apoyo al expresidente, quien este 5 de noviembre busca la silla presidencial por segunda vez.

“Es un honor conocerle, señor presidente. Personas de donde vengo y de donde yo vengo no conocemos presidentes. Así que creo que soy afortunado” estableció.

De inmediato, dijo que “te necesitamos de vuelta como presidente”.

“Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump”, añadió en su breve participación.

Cabe señalar que cuando Trump lo invitó al escenario parecía desconocer quién era el artista y se refirió al intérprete urbano como “ella”.

“¿Dónde está Nicky? Gracias Nicky. Excelente tenerte aquí”, le dijo Trump al boricua, tras identificarlo como una “super estrella” de la música latina y decir que “ella está caliente” con el pronombre femenino.