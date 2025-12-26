La cantante de música cristiana Nimsy López recurrió a las redes sociales para enviar un mensaje de esperanza en plena Navidad tras cinco días de su salida de Centro Médico.

La intérprete de “Proceso” compartió una conmovedora publicación y una serie de imágenes con sus hijos y nietos disfrutando el día festivo luego de casi tres semanas de afrontar un fuerte quebranto de salud.

“La bondad de mi Dios me permitió celebrar con mi familia hoy el verdadero sentido de este día especial que es Jesús. Cinco días después de salir de Intensivo, hoy, día de Navidad, doy Gloria a mi Dios por su misericordia y la unidad de todo un pueblo que en oración y clamor tocaron el cielo”, expresó López en Facebook.

La cantante manifestó su alegría de compartir con sus seres queridos tras estos últimos días probarla “como el oro”, reiterando que pese a seguir “”en la rueda del Alfarero, sé que Él completará la obra que comenzó en mí“.

“La bondad de mi Dios me permitió celebrar con mi familia hoy el verdadero sentido de este día especial, que es Jesús”, expresó la también esposa del ministro Micky Mulero.

“Abraza, ama, perdona, y que cada momento agradezcas al Salvador que un día nació para darnos vida... Seguimos creyendo y confiando. ¡Feliz Navidad a todos!“, concluyó.

Las declaraciones de López se dan a casi una semana de revelar que salió del hospital público de Puerto Rico luego de experimentar una complicación de salud que se tradujo en un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de pérdida de visión en ese mismo lado.

Dicho inconveniente provocó que la puertorriqueña fuera trasladada a cuidado intensivo para recibir tratamientos que requerían mayor monitoreo.

“Yo le doy gloria a Dios que vamos a casita, con nuestra familia, así que agradezco a todos los que han estado pendientes, orando, a todos los que han estado escribiendo”, compartió la artista, entre lágrimas.

López también pidió al público que “no la suelten en sus oraciones” tras indicar que la situación de salud persiste.

“Como decía el hombre Jesús, ¡vamos por mucho más!“, apuntaló.