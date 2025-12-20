La cantante de música sacra Nimsy López la dieron de alta hoy de Centro Médico luego de 18 días de encontrarse internada por un fuerte quebranto de salud.

Su esposo, el ministro Micky Mulero, compartió la noticia tanto en una publicación escrita, así como en una transmisión en vivo, donde, luego de cuatro minutos, sorprendió a sus seguidores con la presencia de la artista a su lado.

López, quien lució conmovida, se manifestó agradecida por el apoyo recibido tras el fuerte quebranto de salud que experimentó a principios de diciembre.

“En el día de hoy, ¡me han dado de alta!“, dijo la intérprete de ”Proceso", destacando que “ha sido un proceso fuerte, pero el amor y la mano de Dios ha sido indescriptible”.

“Yo le doy gloria a Dios que vamos a casita, con nuestra familia, así que agradezco a todos los que han estado pendientes, orando, a todos los que han estado escribiendo”, compartió López, quien le pidió al público que “no la suelten en sus oraciones” tras indicar que la situación de salud persiste.

“Como decía el hombre Jesús, ¡vamos por mucho más!“, agregó.

Mulero, por su lado, también aprovechó la transmisión para agradecer al público, de distintas partes del mundo, que “me han mantenido con las manos y pies levantados”, así como aquellos que aportaron económicamente en la delicada situación

“¡En ese sentido, estamos bendecidos por habernos ayudado!“, manifestó el líder religioso.

Este suceso se produce tras casi tres semanas de internado hospitalario luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de pérdida de visión en ese mismo lado.

Por 10 días, la cantante se encontró bajo cuidado intensivo, donde recibió fuertes tratamientos que requerían mayor monitoreo.