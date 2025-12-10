El esposo de Nimsy López, Micky Mulero, informó que la cantante cristiana será trasladada a la sala de intensivo tras evaluaciones médicas recientes.

López se encuentra hospitalizada en Centro Médico desde la semana pasada, luego de presentar un fuerte dolor en el brazo izquierdo, el hombro y el cuello, además de pérdida de visión en ese mismo lado.

“Hubo tres doctores evaluándola porque hay un procedimiento y unos tratamientos muy importantes que hay que darle, y los doctores entienden que en sala de intensivo es mejor porque va a estar monitoreada mejor y porque los tratamientos que va a recibir son muy fuertes, pero a la misma vez muy importante para lo que estamos enfrentando”, explicó Mulero ayer en la tarde durante una transmisión en vivo por Facebook.

Se esperaba que López pasara a cuidados intensivos entre la noche del martes y la jornada de hoy, miércoles.

Mulero detalló que López “ha tenido unos problemas por el tratamiento, de presiones altas y el azúcar, pero son procedimientos que se están haciendo”, y que el diagnóstico sigue siendo “incierto” mientras “se siguen haciendo evaluaciones”.

"Nimsy está estable, está operadora, como es ella. Está comiendo, y reitero, ella no está entubada ni inconsciente; sí en muchas ocasiones la tranquilizan para que duerma porque necesita mucho descanso para tratar de recuperar el área afectada", agregó.

El evangelista urgió apoyo espiritual para la recuperación de su esposa.

“Les pedimos una vez más que reforcemos esa oración, ella va a salir de esto, yo lo sé. Ha sido duro el proceso, hemos llorado mucho, pero tenemos fe, hemos visto a Dios obrando”, sostuvo.

Ayer, 9 de diciembre, López y Mulero celebraron 31 años de matrimonio, una fecha que este año se vivió de manera muy distinta debido a la situación de salud de la artista.

López, conocida por su gran poder vocal, es una destacada cantante de música cristiana, con éxitos como Proceso, A prueba de todo y No estás solo.