La comunicadora y empresaria Laura Hernández asegura mantenerse firme frente a su diagnóstico de cáncer en etapa 3 y hace todo lo posible por culminar los ciclos de terapia que realiza en Alemania.

En entrevista exclusiva con Primera Hora, la dueña de clínicas de hidroterapia del colon compartió cómo ha sido el difícil proceso que inició a mediados de octubre en terreno europeo, algo que ha representado una nueva prueba de vida que buscará conquistar una vez más.

“Yo no sé rendirme. Aunque a veces quiero rendirme y digo “ya no, ya no y no voy a hacer esto y no voy a...”, no sé, no es que sea mentira cuando lo digo, es que hay algo dentro de mí que no me deja, que me mueve, y yo sé que es el espíritu de Dios. Y me mueve a hacer lo que tengo que hacer aunque no quiera. Y si no quiero, me patean. Y me patearon para Alemania, ¿ves?”, compartió la boricua.

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Aunque Hernández Pérez afirma que su segundo ciclo de quimioterapia regional arrojó resultados optimistas —al confirmarse que el tumor, que llegó a medir cerca de ocho pulgadas, se redujo lo suficiente para ser rodeado y tratado por completo—, la puertorriqueña quiso dejar claro que su calvario médico no inició en su tierra natal, sino en su actual estado de residencia, Florida.

“Yo quiero aclarar y que quede extraclaro que esto no fue en Puerto Rico. De hecho, yo pienso que si yo hubiese estado en Puerto Rico esto no me pasaba...”, manifestó en entrevista telefónica.

Quince meses de diagnóstico erróneo fuera de Puerto Rico

Hernández relató que, durante más de un año en territorio estadounidense, varios médicos atribuyeron sus malestares al estrés, el cansancio, desbalances hormonales o de la tiroides, y hasta a causas emocionales. No fue hasta que descartó cada condición y exigió una revisión más profunda que recibió el diagnóstico.

“Me despistaron, me mandaron para que si la tiroides, que si las hormonas, que si aquello, que lo otro, que hasta emocional... hasta que descarté todas las cosas que me dijeron que no eran, regresé y les dije: “Aquí hay algo más y hay que revisar esto de nuevo”, para encontrarme con ese golpe”, explicó.

Laura Hernández. ( Suministrada )

Con esa experiencia, exhortó a no conformarse con una primera evaluación médica si perciben que algo no anda bien. “No debemos tener miedo de pedir segundas, terceras, cuartas y quintas opiniones si queremos, si no nos sentimos seguros. Porque, o sea, no es un tema de confianza, es un tema de que tú te tienes que sentir bien y los seres humanos nos equivocamos”, puntualizó.

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Tras confirmarse mediante biopsia la etapa avanzada del tumor, consultó con ocho oncólogos en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y con dos naturópatas. Sin embargo, el tamaño de la masa descartó tratarla solo con medicina integral o calificar para otros protocolos en Norteamérica, lo que la llevó a un hospital en Alemania con 40 años de trayectoria en quimioterapia regional.

“Está funcionando”

La empresaria aclaró que su estadía en Alemania no responde a un viaje de placer, sino a la necesidad de aislarse en un pequeño pueblo para enfocarse en sanar, con costos incluso menores que en Estados Unidos.

“No es que me fui de viaje a Europa a pasear porque resulta que Alemania es el lugar más “cool”. Yo estoy en un lugar, en un pueblito bien chiquito en donde no pasa nada, en donde casi no hay habitantes, en donde, o sea, yo estoy aislada, pero me gusta porque precisamente me gusta eso. En este momento lo necesito para yo poder enfocarme en lo que me tengo que enfocar, que es sanar”, afirmó.

Su protocolo consta de cuatro ciclos de quimioterapia regional aplicados mediante microagujas y bloqueo del flujo sanguíneo al tumor. Aunque en el primer procedimiento no lograron rodear la masa por su tamaño, en el segundo se redujo lo suficiente para abarcarla por completo y los marcadores en sangre descendieron.

“O sea que está funcionando, está funcionando porque ya, o sea, decirme eso para mí fue... yo, o sea, el cielo se abrió, que lo rodearon completo, que lo pudieron bombardear completo”, celebró Hernández Pérez, quien sigue bajo monitoreo constante y ya cualifica para inmunoterapia de ser necesaria.

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El reto económico y la campaña para completar los ciclos

Completar el tratamiento representa ahora su mayor reto financiero. Cada ciclo cuesta cerca de $45,000, incluyendo hospitalización, dos semanas de estadía en un apartamento del centro médico, alimentación y estudios, y debe pagarse una semana antes de ingresar.

Con $55,000 recaudados vía GoFundMe, PayPal Donate y ATH Móvil, y tras préstamos personales gestionados por su madre y su pareja para costear los primeros dos ciclos, estima que necesita un mínimo de $90,000 adicionales para las dos fases restantes.

“A mí no me gusta hablar de dinero, pero es porque a mí no me gusta pedir”, confesó. “Con la fe de que iba a llegar el dinero, o sea que el dinero llega, pude pagar el segundo ciclo, pero no tengo más. O sea, ya ahí me quedé, ya no tengo ni el tercer ciclo ni el cuarto ciclo”, añadió, al detallar que reingresará al hospital el 30 de noviembre para su tercer procedimiento el 1 de diciembre.

El proceso la obligó a pausar su presencia directa en sus clínicas de Puerto Rico y Florida, las cuales han resentido su ausencia. En Alemania, sus días transcurren entre el descanso, caminatas médicas para activar su sistema inmunológico, la lectura, recetas sin azúcar ni harinas y videollamadas diarias con su madre de 89 años, Amelia Pérez, a quien tardó un mes y tres semanas en darle la noticia por temor a afectarla, y su perrita Mila.

Para continuar recaudando fondos bajo “todosporlaura.com” y recibir respaldo espiritual, Hernández realizará este miércoles una transmisión en vivo simultánea en Facebook e Instagram, a las 7:30 p.m., junto al padre Orlando Lugo, quien la convenció de aceptar la ayuda pública.

“Yo quisiera que la gente experimentara alguna vez en su vida sentir en su alma miles de oraciones a la vez. Cómo eso te transforma por dentro inevitablemente y para siempre. Y acuérdate: donde hay dos o más en oración, está Dios y también hay sanación”, expresó.