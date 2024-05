A raíz de las especulaciones sobre las supuestas razones de la separación de los artistas Christian Nodal y Cazzu, entre las que surgió una acusación de robo que involucra a la rapera argentina y a su familia, el cantante mexicano pidió respeto para su expareja y para quienes la rodean.

“Mi gente, les pido por favor que paren con el odio hacia la familia de Julieta, a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen, que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”, expresó Nodal a través de sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

Según medios internacionales, el intérprete de “De los besos que te di” fue víctima de robo en su casa en Argentina, donde vivía con entonces novia y su hija Inti.

Todo empezó cuando Nodal habló el 13 de mayo en una entrevista con la comunicadora dominicana Luz García en el programa “Noche de Luz” sobre la experiencia de mudarse al país de Cazzu y salió a relucir la lamentable situación que vivieron cuando ladrones entraron a su residencia mientras se encontraban de vacaciones en Francia.

“Fue el mismo día que viajamos a París, entraron a las cuatro de la mañana. Ella tiene una hermana, que en ese momento se acababa de casar, y amarraron a su esposa y a mi cuñada; les quitaron sus anillos y se robaron dinero”, confesó Nodal.