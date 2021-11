Luego de una exitosa pre-venta, el nuevo vino espumoso “Tasha” de la artista de reguetón Natti Natasha, se fue “Sold Out” en menos de 24 horas, se informó. La cantante presentó el pasado viernes en Miami el espumoso rosado, producido en Bordeaux, Francia.

“Siempre he estado enamorada del champán y los vinos espumosos”, expresó Natti, “pero me esforcé por encontrar un producto existente que represente quién soy. En lugar de asociarme con una marca que no coincidía con mi personalidad, decidí dar el paso y crear mi propio vino desde cero”.

Natti Natasha buscó a productores de vino de todo el mundo y aterrizó en la icónica región de Bordeaux, donde conoció y rápidamente hizo clic con una joven productora francesa, Céline Lannoye. Las dos mujeres se asociaron para crear TASHA, una mezcla clásica de Cabernet Franc y Merlot, envejecida durante 12 meses con el método tradicional de Champagne.

Tasha estará disponible en Puerto Rico y República Dominicana en diciembre de 2021, distribuido a través de Coca Cola Puerto Rico. Las cantidades limitadas estarán disponibles para los fanáticos de Estados Unidos a través de pedidos en línea en 2022, y se planea una distribución más amplia en Estados Unidos para más adelante en el año. El vino se venderá en un rango entre $30-35.

“Este es un proyecto muy personal. Por encima de todo, lo hago por mí, mi familia, mis amigos y mi gente”, dice Natti Natasha. “TASHA soy yo en todos los sentidos, tiene una personalidad burbujeante y es el compañero perfecto para la celebración”.