Desde que era una niña Paulina Rubio se vio inmersa en un torbellino de trabajo, pasando de un disco a otro, de una gira a otra, viajando por el mundo con su propuesta musical, pero consideró que la vida la obligó a hacer un alto para rectificar el rumbo y darle una nueva perspectiva de las cosas.

“Agradezco el haber podido estar con mi mamá (Susana Dosamantes), creo que desde hace 20 años yo no estaba con ella bajo un mismo techo durante tanto tiempo y la pandemia me dio esa oportunidad, también con mis hijos y de disfrutar un atardecer, de aprender a cortar el pelo, de pintar los muros de la casa, de fumigar, de hacer alcohol con vinagre; todo lo que sucedió en la pandemia fue un regalo de Dios y yo no lo veía así, pero cuando tienes esa perspectiva y cuando el tiempo te da la oportunidad de ver la realidad, ves que fue el regalo más bonito, con ella y con mis hijos Andre Nicolás y Eros”, dijo la cantante.

La muerte de su madre el 2 de julio del año pasado, fue su punto que quiebre en todos los aspectos, pero Paulina Rubio aseguró que toma fortaleza de su propia madre, de sus hijos, de la gente que cree en ella y que saben que cada que cae se levanta para seguir adelante, porque su mamá así lo quería, verla feliz y desarrollándose en el canto.

“Ha habido un momento de introspección y un momento de familia, estar unidos nos ha servido mucho para seguir adelante; los niños son maravillosos para eso y esa ilusión me da mucha fe y esperanza, eso es lo que me ha ayudado, mis hijos y mis fans, además de esa conexión que aún en la distancia te hace decir, no estoy sola, por eso creo que la medicina del alma es la música, a mí me ha salvado toda la vida”.

Es por eso que está estrenando el sencillo “No es mi culpa”, canción que fue escrita por ella durante la pandemia, justo cuando no se podía salir y por eso el anhelo de estar afuera se hizo más fuerte, igual que las ganas de que la vida siguiera y el poder disfrutar las cosas, porque llegó a comprender que la vida se va y que hay un momento para todo.

“Ahora es momento de festejar la vida, ya que sabemos que es tan preciada y tan única; el tener un carácter como el mio es muy bueno pero también es peligroso porque siempre estás bien, yo soy muy afortunada, pero ahora lo de mi mamá me sobrepaso y también está bien, porque somos seres humanos y porque nadie se puede sobreponer de algo tan magno. Este sencillo es un ejercicio emocional y ahí vamos, ha sido difícil pero muy verdadero, porque no sólo yo perdí a alguien, hay cientos de personas que perdieron trabajo, a su mamá, a su esposo; estamos en ese momento de renacer y así me siento”.

La nena quiere fiesta

Con un sonido pop de los 90, Paulina Rubio arranca con todo el entusiasmo una nueva etapa en su carrera, donde espera compensar a sus seguidores por cinco años de espera para tener material inédito, pero sobre todo que conecte con su público cautivo y el nuevo.

“Quiero romper los marcos, quiero resetear como mucha gente que ha tenido que superarse, el salir adelante, que el show debe continuar, esta canción es un ejercicio pero me lo pidieron mis fans, es el color que quiero pintar y es el color de Paulina para el 2023. Voy a sacar constantemente canciones, agarrar un ritmo para recuperar el tiempo perdido y eso es muy difícil de hacerlo, pero tratar de respirar afuera porque hemos estado tanto tiempo adentro”.

Paulina comentó que no es que tenga una fórmula para seguir vigente, pero ella siempre ha ido de la mano con sus fans, escuchándolos y haciéndoles caso, por ejemplo, de ellos fue la idea de “No es mi culpa”; también le gusta ir de acuerdo a los tiempos y por eso considera al streaming algo maravilloso, porque basta subir una canción a una plataforma para que sea escuchada en todo el mundo.

También explicó que la industria musical le ha dado mucho, pero cuando trataron de condicionarla o callarla no pudieron, ya que tiene un espíritu rebelde, pero también el haber encontrado un nicho ha ayudado para que hoy ella esté vigente.

“Poder encontrar tu lugar en la industria no ha sido fácil, pero ya tengo mi lugar y nadie lo puede dudar, ha sido constancia, perseverancia, canción tras canción y ahora quiero seguir componiendo temas que tengan matices diferentes; estoy escribiendo algo para Susana pero hoy, en este momento quería agasajar a mis fans con una canción para partir el agua, para que sea un puente a lo que sigue después de tanto”.

Ahora que Paulina Rubio está de regreso con toda la energía del mundo, tiene muchos proyectos por realizar, como una docuserie de un detrás de cámara de su show, también una bioserie donde muestre a la Paulina niña, la adolescente y la joven, donde la adulta cuente las aventuras y los sucesos que hasta el momento no ha revelado, además de un musical con parte de su discografía, siguiendo los pasos de Nacho Cano y Gloria Estefan.

Lo que contará Paulina Rubia en su bioserie

Sobre la canción que está escribiendo para su mamá, Paulina Rubio comentó que aún le duele mucho su partida y por eso quiere esperar un poco más para terminarla. En su bioserie Paulina Rubio está dispuesta hablar de todo, incluso de las rivalidades que tuvo con otras compañeras de profesión, como Thalía o Alejandra Guzmán, ya que si no las contará no sería algo verdadero.

“Gracias a esas competencias de niña ahora el nivel es alto, porque esa competencia no termina nunca, pero cuando dejas el ego a un lado y hablas realmente con los sentimientos, es momento de hacer comunión, de hacer duetos, de hacer colaboración, y allá ellas porque habrá un rincón en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Emocionalmente Paulina dijo estar bien, por eso ya quiere comenzar a realizar presentaciones en vivo, promocionar su nuevo disco y todo lo que conlleva.

“Estoy vulnerable, estoy contenta, tengo muchos planes, estoy muy inspirada y después de todo lo que he vivido con mis hijos, ya estoy lista para irme un poco de casa, ellos entienden que su mamá, su columna vertebral tiene que hacer lo que más le gusta, que es trabajar con su música, para mí que mis hijos me vean realizada es muy importante”.

También le gustaría volver a enamorarse, pero espera que suceda esto poco a poco para que lo pueda disfrutar, por lo pronto su prioridad son sus hijos y su público, ya le dejará a la vida el reencontrarse con el amor o no, “alguien nuevo o no, alguien antigüo qué sé yo”.