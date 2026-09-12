A un mes de un espeluznante episodio en el que intentó hacerse daño a si mismo mientras lo transmitía por redes, Mario Lavandeira Jr., nombre de pila del famoso bloguero Perez Hilton, continúa en el hospital y su situación de salud no parece mejorar, según reseñó El Nuevo Herald.

Según la información sobre el estado de salud del bloguero reseñada por ese diario y que cita a The Daily Mail, una persona cercana a la situación aseguró que Hilton “no está bien el absoluto” y que habría sufrido pérdida de la memoria durante su crisis. “No está completamente lúcido”, reveló el informante, quien agregó que el bloguero está obsesionado con hablar con personas de su pasado, como la cantante Katy Perry, quien aparentemente fue su amiga cuando iniciaba su carrera.

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Hilton se encuentra recluido desde el pasado 4 de agosto y ha sido muy poco lo que se ha sabido de su salud desde el fatídico accidente. Poco después del incidente, la familia del bloguero e 48 años reveló en su sitio oficial que había sufrido pérdida de sangre, fracturas y lesiones. Su cuñado, Tom Giarraffa dijo que tras haberse recuperado de sus lesiones, ahora los cuidados médicos se enfocan en su salud mental.

12 Fotos Mucho antes de que existiera la era de los influencers, Perez Hilton ya había construido una enorme influencia en el mundo del entretenimiento en internet.

A finales de agosto, Giarraffa, hermano de la esposa de Hilton, dijo en el podcast de su cuñado, que ahora es conducido por Chris Booker, que el influencer fue trasladado a un centro psiquiátrico y añadió que al día de hoy, la familia no tiene idea de lo que habría ocasionado la crisis mental.

Al momento del incidente, ocurrido el 4 de agosto, los tres hijos de Hilton, una sobrina y su hermana se hallaban en el hogar y se vieron precisados a huir de la vivienda, poco antes que comenzara a autolesionarse, reveló la familia unos días después. En medio del incidente , Hilton comenzó a transmitir en vivo en su cuenta de TikTok, Durante el video, que fue eliminado de la plataforma al igual que su cuenta. Aparecía con varias heridas visibles, cubierto de sangre y con un cuchillo en sus manos.

Unos días después, la madre del bloguero solicitó la custodia de sus hijos.

Perez Hilton, que se acabada de mudar a Miami para estar cerca de su familia, declaró recientemente en varios vídeos en redes sociales que se encontraba “ansioso” y “sobrepasado” por la mudanza.

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“Entré en una especie de espiral descendente porque me sentía abrumado por la mudanza a Miami y dejé de hacer esas cosas que sé que me hacen bien”, señaló Hilton en un video en su canal de YouTube publicado el pasado 26 de junio.

Hilton se hizo famoso a principios de la década del 2000 cuando inició su blog en el que atendía temas sobre la vida personal de los famosos. Sin embargo ha sido objeto de controversia por lo que algunos interpretan como misoginia, e invadir la vida privada de las celebridades.

Si usted o alguien que conoce está pensando en hacerse daño, llame gratis a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 800-273-TALK (8255). Está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.