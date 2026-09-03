Marcella y Suzette Quintanilla, mamá y hermana de la fallecida cantante Selena Quintanilla, respondieron a A.B. Quintanilla luego de que este confirmara que interpuso un proceso legal contra ellas.

En un extenso comunicado de prensa publicado en la cuenta de Instagram de Suzette se niegan las acusaciones de A.B., quien afirmó que “existe una demanda relacionada con Suzette”, así como “con hechos y circunstancias relacionadas con mi padre”, el difunto Abraham Quintanilla.

El fundador de Kumbia Kings señaló que, además de la demanda, descubrió que Suzette pretende comercializar pertenencias personales de Selena. “Hay cosas que he descubierto y vivido durante este proceso que me han dejado profundamente impactado. Jamás pensé que dentro de mi propia familia pudieran ocurrir situaciones que me llevarían a tomar una decisión de esa magnitud”, expresó A.B. en un comunicado el pasado 1 de septiembre.

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La respuesta de Marcella y Suzette Quintanilla

El comunicado inició señalando las declaraciones de A.B. como “insinuaciones graves y falsas”.

“Marcella nunca antes había sentido la necesidad de abordar públicamente asuntos familiares privados. Lo hace ahora porque no se puede permitir que declaraciones falsas y relacionadas con su difunto esposo, su hija y su familia queden sin respuesta”, se lee en el comunicado.

10 Fotos El exesposo de la cantante compartió recientemente una foto de su boda secreta en 1992.

En el mismo, aseguran que no tienen interés de atacar, humillar a A.B. ni “ventilar décadas de historia familiar”, pero señalaron que “nuestro silencio no debe interpretarse como aceptación de declaraciones que son falsas”.

“Amamos a A.B., es nuestro hijo y hermano. Pero amar a alguien no significa que debamos aceptar acusaciones falsas ni guardar silencio mientras se pone en duda la reputación de Suzette, la memoria de Abraham y el nombre de nuestra familia”, señalaron.

No han sido notificadas sobre la demanda

Las mujeres indicaron que, tras enterarse de las acusaciones, buscaron por sus medios la demanda que A.B. anunció que había interpuesto contra la hermana y madre de la difunta cantante.

Además, aseguraron que buscaron en los registros públicos y no encontraron la demanda que A.B. menciona.

El comunicado finalizó con lo siguiente: “Seguiremos protegiendo nuestra familia, la memoria de Abraham, el legado de Selena y la verdad”.

“Yo no miento”

Este mismo miércoles, A.B. respondió al comunicado de su madre y hermana asegurando que él “no miente” con respecto al proceso legal.

“Suzette y sus abogados fueron notificados de una demanda relacionada con sus deberes fiduciarios, es decir, las obligaciones legales de actuar con lealtad, transparencia y en beneficio de los intereses que tenía bajo su responsabilidad”, dijo.

El músico señaló que su hermana respondió al trámite, pero “no entregó lo que se le estaba solicitando: contratos, documentación e información financiera”.

Además, A.B. criticó la implicación de su madre en el asunto: “Qué bajo utilizar a mi mamá por conveniencia. Ella desconocía por completo las situaciones que ocurrían a su alrededor y nunca tuvo participación en nada”.