Chris Evans asegura que no estaba enterado del alboroto que se ha armado en redes sociales tras el truene entre Shakira y Gerard Piqué, en el cual él y Henry Cavill han estado involucrados en memes como prospectos de la colombiana.

Evans, quien está en plena promoción de la cinta de Disney “Lightyear”, spin-off de la saga animada que narra la historia de origen de Buzz Lightyear, fue cuestionado sobre si saldría o no con la cantante de “Waka Waka” ahora que se encuentra soltera.

En el programa “Despierta América”, le mostraron al actor de 40 años una serie de memes relacionados con Shakira; el estadounidense tomó con humor la situación y hasta admitió que “Superman sí podría ganarle al Capitán América”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si saldría o no con la intérprete de “Pies descalzos”, el superhéroe dejó la puerta abierta ante la posibilidad, no negó que pudiera ocurrir y sonrió nervioso ante las preguntas, pues aseguró que no consume mucho las redes sociales, por lo que estaba ajeno al alboroto que lo involucra a él con una de las voces de pop más conocidas de Colombia.

Hace unos días, cuando comenzaron las versiones de la crisis entre Shakira y Piqué, cibernautas se percataron que Chris Evans le devolvió el follow a Shakira en la plataforma de Instagram.