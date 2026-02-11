El reconocido productor musical Ernesto Fidel Padilla Colón, conocido artísticamente como Nesty “La Mente Maestra”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de que su sobrina fuera arrastrada por el fuerte oleaje mientras visitaba la Cueva del Indio, en Arecibo.

La joven, identificada como Lyza Marie Padilla Coreano, de 34 años, figura como desaparecida desde la tarde del domingo, cuando una ola sorprendió a un grupo que se encontraba en el área del peñón. El incidente ocurrió en medio de las peligrosas condiciones marítimas.

Padilla Colón —quien ha trabajado con figuras de la música urbana como Don Omar, Wisin y Yandel, Tego Calderón y Luny Tunes— acudió a sus redes sociales para compartir un mensaje cargado de dolor, dejando a un lado su trayectoria profesional para hablar como tío.

“Hoy escribo con el alma en la mano. Mi sobrina está desaparecida en la playa de Arecibo. Para mí no es una noticia ni un titular; es una joven llena de vida”, expresó en su cuenta de Facebook.

En su publicación, la describió como una joven creativa, sensible y profundamente enamorada de Puerto Rico. Según relató, se encontraba mostrando el área a amistades turistas, orgullosa de la belleza natural de la Isla, cuando ocurrió el accidente. “El mar era su paz”, añadió.

El productor hizo un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar con la búsqueda.

“Si estás en el área de Arecibo, si tienes bote, dron, cámara o puedes ayudar de cualquier forma, cada minuto cuenta”, escribió, reiterando que la familia mantiene la esperanza de encontrarla.

Mientras, la Guardia Costera informó la noche del martes que suspendió la búsqueda activa de Padilla Coreano, y sigue en espera de nueva información.

“La Guardia Costera tomó la extremadamente difícil decisión de suspender nuestra búsqueda activa esta noche (martes). Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias y esperamos que encuentren fortaleza y consuelo en este momento tan difícil”, expresó en declaraciones escritas el comandante Matthew Romano, coordinador de misiones de búsqueda y rescate del Sector San Juan.

Según la información oficial, despachadores del Sistema de Emergencias 9-1-1 notificaron a las autoridades marítimas que tres personas fueron impactados por una ola de aproximadamente 12 pies de altura a eso de las 5:20 p.m. del lunes.

Se indicó que una de las personas logró llegar a la orilla en buen estado de salud. Pasada la 1:00 p.m. del martes se localizó el cuerpo de un hombre en las rocas de la cueva.

De acuerdo con la investigación preliminar, mientras Lyza Marie y Tony Weiss, de 31 años, tomaban fotos en el lugar, una ola golpeó las rocas y los arrastró al mar. Una tercera persona, Gabriel Wood, de 38 años, sufrió algunas laceraciones, pero logró salir del agua y rechazó recibir asistencia médica.

Los dos hombres son turistas de St. Louis, Missouri, y la mujer es residente de Bayamón. Llevaban varios días realizando un road trip por la isla.

Durante las labores de búsqueda se abarcaron unas 850 millas cuadradas, indicó la Guardia Costera.

“Quiero extender mi agradecimiento a los ciudadanos y a las autoridades presentes en la escena por sus acciones, así como a todas las unidades de la Guardia Costera y a los socios locales de respuesta a emergencias por su profesionalismo, dedicación y esfuerzos incansables durante la búsqueda”, agregó Romano.

“Esto es un recordatorio contundente de la importancia de mantenerse siempre vigilantes al planificar actividades en el agua y sus alrededores, especialmente durante condiciones marítimas adversas”, sostuvo.

En las labores participó personal del Sector San Juan de la Guardia Costera, la Estación Aérea Borinquen, la Guardia Costera Auxiliar, la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, el Negociado de Manejo de Emergencias, el Civil Air Patrol Puerto Rico Wing y la Policía de Puerto Rico.