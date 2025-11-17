El programa La Tendencia de Molusco, conducido por Jorge Pabón “Molusco”, no se transmitirá en vivo este lunes tras el fallecimiento de Xiomara Calderón, integrante del espacio radial.

La emisora KQ 105, donde se transmite La Tendencia, anunció la noticia a través de sus redes sociales, indicando que el programa de hoy será transmitido en versión grabada.

“Hoy lunes estaremos grabados, compartiendo a cada hora una dedicatoria especial para Xiomi. Mañana martes regresamos con fuerza, celebrando su vida, su alegría, su risa y esa luz que siempre trajo al equipo”, escribió la emisora, acompañando el mensaje con una fotografía de la joven.

Calderón falleció el pasado sábado por razones que todavía se desconocen.

“Xiomara se convirtió en familia y en piedra angular de nuestro equipo. El vacío que deja en sus familiares y allegados va mas allá de lo que les puedo explicar y aún estamos tratando de comprender lo sucedido“, destacó Molusco en declaraciones escritas al conocerse el deceso.