La reconocida “Princesa del Pop”, Britney Spears, se encuentra en el foco mediático debido a ciertos comportamientos que habrían llevado a su veto de un exclusivo hotel.

De acuerdo con el diario “The Sun”, la intérprete de “Toxic” estuvo causando molestias tanto a huéspedes como a empleados del Thousand Oaks, situado en California, a escasos minutos de su residencia. El conflicto comenzó debido a su desnudez, considerando que el establecimiento es familiar. Según informes, los visitantes se quejaron de sus inusuales actividades.

“Algunos invitados se han quejado de que ella va en topless junto a la piscina y los hace sentir incómodos, y su comportamiento es a menudo extraño y molesto”, menciona el reporte.

A pesar de que se le había levantado la restricción de entrada hace un año, recientemente se volvió a imponer. Una fuente anónima reveló: “Se registran muchos huéspedes de alto perfil e invitados ricos que gastan miles de dólares allí, ya sea por un viaje de negocios o por placer, y no quieren que los hagan sentir incómodos”.

El representante de Britney Spears negó la veracidad de la historia, mientras que el hotel optó por mantenerse en silencio al respecto. Sin embargo, la propia Spears pareció confirmar la noticia en sus redes sociales al compartir una fotografía desnuda con emojis que indicarían su apoyo a la publicación. Además, publicó un video donde camina con un vestido café, acompañado de un comentario sugestivo: “Silencio incómodo... Me encanta hacer que la gente se sienta incómoda... aquí está el oro”.

Cabe destacar que Britney ha restringido su perfil como privado, permitiendo que solo sus contactos puedan acceder a su contenido.

Veto en el Four Season de Beverly Hills

Este no es el primer incidente de este tipo para la intérprete de “Toxic”. En marzo de 2008, fue vetada en el hotel Four Seasons de Beverly Hills después de solicitudes de los visitantes. En ese momento, incluso se pidió la intervención policial para mantenerla alejada del lugar. Spears se negaría a mover su automóvil del carril de acceso al hotel, afirmando: “¿Sabes quién soy? Yo construí este lugar. He gastado tanto dinero aquí que podría haber comprado el maldito hotel”.