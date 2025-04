La argentina María Becerra tuvo que ser hospitalizada de emergencia, luego de haber vuelto a sufrir un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna y puso en riesgo su vida.

A través de un comunicado que compartió su equipo de trabajo por medio de las redes sociales, explicaron que los especialistas pudieron actuar a tiempo para brindarle la atención adecuada, ya que fue sometida a una cirugía de la cual salió sana y salva tras haber estado en terapia intensiva.

Actualmente, permanece internada en la Clínica Zabala y se encuentra momentáneamente fuera de peligro y a la espera de nuevas ecografías y análisis de sangre para monitorear su evolución, luego de la intervención quirúrgica.

“Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y del entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo. Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo”, dice el comunicado.

Por el momento, la artista debe pasar por un momento de recuperación en el que tiene que estar en reposo y por esta razón todas sus actividades y compromisos tendrán que ser suspendidos hasta nuevo aviso.

En el mismo comunicado agradecieron los mensajes de apoyo que ha recibido María Becerra por parte de sus ‘fans’.

¿Qué es un embarazo ectópico?

Según la Clínica Mayo, esta condición comienza cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero y en la mayoría de los casos se registra en las trompas de Falopio y también puede presentarse en otras partes del cuerpo, como el cuello del útero, los ovarios o incluso en el abdomen.

Los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad, debido a que el óvulo fecundado no puede sobrevivir y el aumento de tejido puede provocar sangrado que, si no se trata a tiempo, puede colocar en riesgo la vida de la persona.

Una de las principales causas es el daño o bloqueo en las trompas de Falopio, lo que impide que llegue al útero y en ocasiones esto se debe a infecciones, cirugías, endometriosis y otros factores similares, según la Clínica Mayo.

Los síntomas más comunes son dolor abdominal fuerte, sangrado vaginal anormal, debilidad o mareos y muchas veces estos se confunden con un aborto espontáneo, incluso con los de un embarazo normal al principio.