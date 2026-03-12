La cantante dominicana Yailin La Más Viral compartió un emotivo mensaje en redes sociales para celebrar el tercer cumpleaños de su hija, Cattleya, fruto de su relación con el también artista urbano Anuel AA.

A través de sus redes, la intérprete publicó varias fotografías de la pequeña durante una celebración relacionada con la independencia de República Dominicana, acompañadas de palabras llenas de cariño dedicadas a su hija.

“Hoy cumple tres añitos la luz de mi vida. Mi niña hermosa, desde que llegaste llenaste mi mundo de amor, risas y felicidad. Eres mi mayor bendición, mi orgullo y el motivo de mi sonrisa todos los días”, escribió la artista.

PUBLICIDAD

En el mensaje, la cantante también expresó sus deseos para el futuro de la pequeña. “Que Dios siempre cuide tus pasos, que tu corazón siga siendo tan dulce y que nunca te falte amor, alegría y sueños por cumplir”, añadió.

La artista concluyó la felicitación asegurando que siempre estará presente para acompañar y proteger a su hija. “¡Feliz cumpleaños, mi princesa! Mamá siempre estará contigo para abrazarte, cuidarte y amarte con todo mi corazón”.

Cattleya nació en medio de la mediática relación entre Yailin y Anuel AA, que generó gran atención pública antes y después de su separación.

Aunque en los primeros meses tras la ruptura surgieron tensiones entre los artistas, con el paso del tiempo ambos han compartido en redes sociales algunos momentos junto a la pequeña, mostrando su vínculo como padres.

Las publicaciones por el cumpleaños de Cattleya generaron numerosos mensajes de felicitación por parte de seguidores de la cantante, quienes también destacaron el crecimiento de la niña y el cariño que su madre le dedica públicamente.