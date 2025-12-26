Aún en tiempos de fiesta, unión familiar y amor, ella no deja de tirar su puyita.

La cantante Yailin La más viral volvió a capturar la atención de sus seguidores tras subir una foto navideña junto a su expareja, el exponente urbano Anuel, acompañado de una tierna dedicatoria a la hija que ambos comparten, Cattleya.

La dominicana sorprendió este viernes al publicar un carrusel de imágenes en Instagram, donde aparece con su niña de dos años en ajuar festivo, pero también tiene un “retrato” junto a papá de la menor, provocando reacciones de los internautas, algunos alegando que el mismo se trata de una imagen generada con inteligencia artificial.

“Hija querida, eres mi alegría diaria y mi mayor orgullo. Tu sonrisa ilumina mis días y tu corazón hace el mundo más bonito. Siempre recuerda cuánto te amo y lo especial que eres para mí 🌸“, escribió Jorgina Guillermo Díaz, nombre de pila de la intérprete de ”Bing Bong".en

Esta publicacion surge a unos meses de que la quisqueyana le tirara una puya al boricua, con quien mantuvo una relación matrimonial de menos de un año, un conversatorio en el que participó durante el Billboard Music Latin Week 2025.

“A los padres ausentes: No saben lo que se pierden, se pierden las primeras risas, los abrazos sinceros, las miradas que buscan confianza y los “te amo” que nacen del alma”, escribió Yailin en su canal de difusión de Instagram.

“La distancia y las excusas no borran la realidad: Un hijo no espera, crece. Y cuando crezca, sabrá quién estuvo y quién no. Ser padre no es dar vida, es estar presente en ella”, afirmó.