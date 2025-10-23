Con solo un día de diferencia, Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA participaron en Billboard Music Latin Week 2025, donde un sinnúmero de artistas encabezarán los paneles que se llevarán a cabo hasta la noche de premiación que será celebrada el próximo 24 de octubre.

Luego del conservatorio de su exesposo y padre de su hija, la cantante dominicana compartió este martes una importante reflexión con sus seguidores a través de su canal de difusión en Instagram, antes de ella protagonizar “Panel de Mujeres: el ascenso global” junto a otras artistas.

“A los padres ausentes: No saben lo que se pierden, se pierden las primeras risas, los abrazos sinceros, las miradas que buscan confianza y los “te amo” que nacen del alma”, escribió Yailin al inicio del mensaje.

“La distancia y las excusas no borran la realidad: Un hijo no espera, crece. Y cuando crezca, sabrá quién estuvo y quién no. Ser padre no es dar vida, es estar presente en ella”, afirmó.

Desde que anunciaron su separación en febrero del año 2023, los exponentes urbanos se han visto enfrentados por la manutención y el permiso de viaje de Cattleya, la hija que tienen en común.

La niña, de 2 años, estuvo con su padre el día de su nacimiento en marzo de 2023, en junio del año pasado y hace 3 meses, cuando el artista puertorriqueño ofreció su concierto en Santo Domingo.