Antes de arrancar su esperada gira mundial, el cantante Bad Bunny aprovechó su día libre para tomarlo relax y practicar golf desde República Dominicana.

La megaestrella boricua tomó su tiempo libre para ir al campo, donde se topó con el actor estadounidense George Nader, y hasta llegó a cantar el tema “Las avispas” de Juan Luis Guerra.

Dicho encuentro se da como antesala a una extensa de conciertos que realizará el “Conejo Malo” en distintas partes del mundo. Hoy, el vegabajeño tendrá su primera puesta en escena en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Otros países que el galardonado artista pondrá a gozar serán Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

Estos espectáculos se dan en momentos en que el puertorriqueño consiguió unas seis nominaciones en los Premios Grammy 2026 en las categorías de “Álbum del Año” por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, “Grabación del Año” y “Canción del Año” por “DtMF”, “Mejor Álbum de Música Urbana” por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, “Mejor Portada de Álbum” por el mismo proyecto y “Mejor Interpretación Global” por la canción “EoO”.