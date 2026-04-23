Bubbles es uno de los chimpancés más queridos y reconocidos del Centro para Grandes Simios de Florida. Aunque hoy en día vive lejos del ruido mediático que alguna vez lo rodeó, su historia llama la atención debido a la vida de lujo y exposición que tuvo cuando era la mascota de Michael Jackson.

En la actualidad, el animal tiene 43 años y, en este lugar que se convirtió en su hogar, recibe los cuidados constantes y adecuados para su especie.

Bubbles nació en un laboratorio a finales de la década de los 1970, y fue a inicios de los 1980 cuando el “Rey del Pop” conoció su historia y decidió adoptarlo. Su llegada coincidió con el ascenso vertiginoso de su carrera, por lo que el chimpancé también se volvió una figura reconocida.

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Desde entonces, se convirtió en su fiel compañero, pues siempre estaba presente en las ruedas de prensa, giras y eventos públicos. Vivió en el rancho Neverland, donde tenía comodidades poco comunes para su especie, ya que dormía en una cuna y vestía ropa similar a la del cantante, según explica el Centro para Grandes Simios de Florida.

Michael Jackson, evcil şempanzesi Bubbles'a işaret diliyle oturmasını söylüyor (1987) pic.twitter.com/OguHiS806V — mühendisyen (@muhendisyenn) February 14, 2026

Además, apareció en videos musicales, películas e incluso estuvo presente en ceremonias como los MTV Movie Awards de 1994.

Sin embargo, cuando Bubbles fue creciendo, todo comenzó a cambiar, pues su comportamiento ya no era el mismo y ya no se adaptaba a la vida entre humanos, por lo que para Michael Jackson fue complicado mantenerlo en un ambiente doméstico. Por ello, tuvo que tomar una decisión importante sobre su futuro.

Por ello, en 1993, el “Rey del Pop” decidió llevarlo a un centro especializado en Florida. Aunque en un comienzo mostró dificultades para adaptarse y convivir con otros de su especie debido a su carácter tímido, con el tiempo logró integrarse.

¿Qué pasó con Bubbles?

En 2005, Bubbles llegó al Centro para Grandes Simios, lugar donde reside en la actualidad, y allí encontró un nuevo comienzo junto con otros chimpancés que también provenían de la industria del entretenimiento.

Bubbles y Michael Jackson ( El Tiempo / GDA )

Este lugar, que está enfocado en el cuidado de los primates, ha desarrollado una rutina que incluye actividades como trepar, explorar y buscar alimento. Tanto así que el santuario destaca varios aspectos de su personalidad.

“Bubbles es una presencia tranquila y artística en el santuario. Es el respetado líder de su grupo de chimpancés, que incluye a sus amigos más cercanos: Oopsie, Boma, Kodua y Stryker. Aunque tímido y reservado, Bubbles también es juguetón. Es conocido por provocar suavemente a los visitantes con un chorro de agua o arena, solo por diversión”, explicó el sitio.

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Además de tener estas cualidades, también le gusta pintar y disfrutar de sus momentos de soledad.

A Bubbles le gusta pintar y disfrutar de sus momentos de soledad. ( El Tiempo / GDA )

“A Bubbles le encanta pintar, y a menudo pasa momentos tranquilos creando coloridas obras de arte. Solo entrega el lienzo cuando está realmente terminado, ¡y su estilo expresivo a veces trasciende los límites!”, afirmó el sitio.

El santuario también explicó que el mantenimiento de Bubbles está respaldado económicamente por el patrimonio de Michael Jackson, lo que asegura que cuente con alimentación, atención médica y personal especializado.

La familia del cantante tampoco se ha olvidado de él, pues en 2010, La Toya, hermana del “Rey del Pop”, grabó una de las visitas que le realizó al santuario en el que se encuentra.