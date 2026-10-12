¡Hay boda! La excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro anunció su compromiso con el analista político Carlos Mercader, quien fue funcionario durante la administración de Ricardo Rosselló.

Lúgaro compartió la noticia a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde también mostró imágenes de la celebración. La pareja festejó la ocasión rodeada de familiares, en una cena íntima en la que las velas y el color blanco fueron protagonistas.

“Carlos y yo nunca hemos necesitado pensar igual, venir del mismo lugar, ni coincidir en todo para reconocernos, admirarnos y elegirnos. Tenemos nuestra complicidad, nuestro humor, nuestra música, conversaciones que no acaban y una manera única de encontrarnos, incluso cuando miramos el mundo desde lugares distintos”, escribió la también presentadora del programa Última Palabra.

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“¡Qué privilegio elegirnos sin tener que parecernos! ¡Qué bonito que nuestra gente se encuentre, se quiera y forme parte de lo que estamos construyendo! Celebrando nuestro compromiso, sí. Pero, sobre todo, la felicidad plena que compartimos día a día. Te amo, a ti y a la familia de sangre y a la escogida, que ahora es nuestra”, agregó la abogada.

La pareja no reveló cuándo se concretará su unión.