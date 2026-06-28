Aún con incógnitas sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que apunta a convertirse en una de las más esperadas del año, los nombres de posibles invitados e incluso artistas que podrían ofrecer un performance durante la romántica celebración ya comienzan a surgir.

La música, por supuesto, ha definido la vida de la estrella pop, por lo que se ha convertido en un elemento que no podría quedar fuera de su gran día.

De acuerdo con reportes de TMZ, el próximo fin de semana, cuando se prevé que la pareja llegue al altar en el Madison Square Garden de Nueva York, algunos de los posibles números para ambientar la velada incluirían a la cantante y compositora Stevie Nicks y al intérprete de música country Tim McGraw, ambos muy cercanos a la intérprete de “Blank Space”.

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El nombre del exBeatle Paul McCartney también figura entre las posibilidades.

Taylor Swift ya ha compartido escenario con Tim McGraw y también lo ha hecho con Paul McCartney durante una fiesta en febrero de 2015.

Se espera que a la celebración principal asistan al menos 1,000 personas el 3 de julio, mientras que una fiesta más íntima se llevaría a cabo el 2 de julio, según medios estadounidenses.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado ni desmentido las versiones sobre cómo será su festejo.