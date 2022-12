El productor musical Raphy Pina le dedicó un mensaje de cumpleaños a la cantante Natty Natasha en el que resaltó sus cualidades y su orgullo de tenerla como pareja.

A través del escrito, que acompaña con un video de imágenes de diversos momentos juntos, reitera el amor que lo une a la también madre de su hija Vida Isabelle, quien nació en mayo del año pasado.

“Que mas te quieres demostrar? Yo que apenas te conozco (Abril 2012), he visto de cerca lo que es superar los fracasos con mucho temor pero, sin desviar tu proposito. Te fuiste de tu tierra a los 21 para improvisar en NY, a ver que te deparaba el destino. Los tropiezos y desiluciones te hicieron madurar poco a poco hasta que pudiste tomar el timon de lo que querias hacer. El tiempo es quien convierte a uno en grandes personas o en personas pasajeras en la vida y tu eres una Maravillosa Persona. Eres una Excelente hija, el amor que tienes por tus Padres es muy especial, por tus hermanos, y familiares. Eres esa Amiga que se puede confiar y no se reira, no comentara a nadie las situaciones y aunque no tengas una respuesta para ayudar en el momento, puedes escuchar y hacer que la soledad desaparezca donde quiera que uno este. Eres la compañera perfecta porque ademas de admirarte como artista, eres tan compatible conmigo que hasta sabes lo que pienso y eso es dificil de conseguir en la vida, reflejar una paz indescriptible, sin necesidad de hablar de nadie ni mucho menos envidiar, tu sonrisa lo deja claro siempre”, escribió en su cuenta de Instagram el empresario, quien cumple una condena en prisión tras ser hallado culpable el año pasado por posesión ilegal de armas en Puerto Rico.

“Que mejor regalo de VIDA mas precioso DIOS nos ha tocado disfrutar cuando el mundo decia que no se podia ? Wow, hoy aunque no este fisicamente, te lo escribo publicamente para que el mundo sepa que estoy ORGULLOSO de TI , te convertiste en una LIDER, una LEONA que aunque el LEON esta encerrado, saliste a trabajar y ha demostrar que con FE y con valentía si se puede lograr”, prosiguió.

“Te doy las gracias por siempre estar pendiente a todo en lo que estoy aqui observando desde lejos que tan bien lo haces. Te felicito, no tengo ninguna otra cosa que se me pase que ya la hayas cumplido, bueno falta uno pero eso el Domingo la veras. Te Amo y de Parte de todos los Bandiditos de Butner, tu fiel fanaticada, Familiares y Amigos, te deseamos Feliz cumpleaños. Gracias por pasarla de una manera inusual, pero al menos dos horas que nos dan seremos mas que felices. Lo mas importante, estamos vivos con salud y mas comprotedidos que nunca y pronto nos abrazaremos. Gracias por hacer todo bien, no sabes lo que significa este momento para mi. TE AMO PA SIEMPRE!”, concluyó.

La pareja hizo pública su relación sentimental en enero del año pasado.

El productor cumple su condena en la cárcel de mediana seguridad FCI Butner Medium II, en Carolina del Norte donde solo le permiten la visita de dos familiares una vez al mes, según trascendió.