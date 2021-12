El productor musical Raphy Pina se expresó en las redes sociales sobre el veredicto de culpabilidad anunciado hoy en su caso en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Dentro de la transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, reiteró su intención de apelar y probar su inocencia.

Contra el productor pesaban dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego modificada ilegalmente, y por posesión por parte de una persona convicta por un delito federal.

“Hoy 12 jurados me encontraron culpable de un cargo de posesión de armas y un arma automática. Quiero que sepan, para que ustedes entiendan, que yo por muchos años he sido investigado como si yo fuera un narcotraficante, o un lavador de dinero, como si yo tuviera gangas (pandillas), como si yo transportara droga de país en país, en aviones, en maletas. Mi gente, mirándolos a los ojos nunca, he tenido la necesidad de eso”, manifestó.

Tras la decisión del tribunal, se determinó que Pina quedará libre bajo fianza bajo el programa de restricción domiciliaria. Estará con grillete y podrá salir solo para asuntos médicos, religiosos, de atención médica y comparecer al tribunal.

“Han dicho que hasta lavo dinero en garajes. Mi gente, yo empleo personas en Puerto Rico, yo tengo garajes de gasolina y empleo personas y ayudo a personas. Yo nunca me he tenido que esconder, y por eso, para que ustedes entiendan, me estaban grabando”, sostuvo el productor, quien en un momento del “live” presentó a su bebé, Vida Isabelle, y a su pareja, la cantante Natti Natasha.

“Me estaban grabando porque pensaban que yo era un gánster”, prosiguió, y reiteró su decisión de luchar para demostrar su inocencia.

“Me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, la primera, pero voy a seguir, voy a apelar”, enfatizó sobre los hechos que se remontan al 1 de abril de 2020 en la residencia en la urbanización Caguas Real.

“Voy a buscar la forma de seguir defendiéndome. Pero también esto… esto es una batalla larga pero de no rendirse en la situación, no rendirse. Para mí es una victoria también pero, ¿sabes por qué?, porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas estas cosas legalmente y por el sudor de la frente”, afirmó sobre la posesión de propiedades como su bote, autos y varias residencias.

Pina agradeció el apoyo de sus seguidores, y del intérprete urbano Daddy Yankee, quien hoy se presentó al tribunal para mostrarle su apoyo.

“Le doy las gracias a todos, a mi familia. Yankee, usted es un varón hecho y derecho. Agradezco ese escudo que has puesto, ese amor, esa pasión”, dijo.

La sentencia será el 1 de abril de 2022. Por cada cargo se expone a un máximo de diez años de prisión.

Durante siete días, el jurado compuesto por siete mujeres y cinco hombres escuchó testimonios y grabaciones telefónicas como parte de la prueba presentada por la fiscalía en la sala 2 del juez Francisco Besosa.