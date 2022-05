El productor Raphy Pina se despidió esta mañana de su pequeña Vida Isabelle, momentos antes de conocer su sentencia en el tribunal federal.

A través de un “storie” en su cuenta de Instagram, Pina publicó una imagen de la la bebé de un año dormida en la cama.

“Hoy no me despedí de ti. Porque volveré cuando estés despierta. te daré muchos besos. Te amo”, esribió el productor para acompañar la foto.

Vida Isabelle ( Captura )

Pina conocerá hoy su sentencia en el tribunal federal de San Juan luego de que en diciembre pasado fuera hallado culpable por posesión ilegal de armas y municiones.

Este enfrentaba dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de armas de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito mayor.

Pina Nieves se encuentra bajo restricción domiciliaria hasta la sentencia. Usa un grillete y puede salir de su hogar solo para asuntos médicos, religiosos y para comparecer al tribunal.

Anoche, Pina se dirigió esta noche a sus seguidores a través de un ‘live’ desde su cuenta de Instagram.

En la publicación, que tuvo una duración de unos 25 minutos y se llegaron a conectar más de 34 mil seguidores, Pina estuvo acompañado de su pareja, la cantante Natti Natasha, y sus cuatro hijos, incluyendo la pequeña Vida Isabelle, que el pasado fin de semana celebró su primer añito.

“Es duro, duro, duro porque mañana yo no sé lo que vaya a pasar. Es duro y más fuerte es que estas personas que están aquí conmigo... eso sí me va a doler, lo digo al frente de ellos, me va a doler, exagerao. Sobre las personas que se alegran de su situación, dijo: “no me molesta, no me importa los que se puedan alegrar, al contrario, yo donde llego a un lugar me agradecen, se ponen contento”.

“Mañana (hoy) pueden surgir varias cosas. Mañana es el momento de la sentencia. Obviamente, fiscalía va a hablar, hablan mis abogados, al final hablo yo y el juez va a determinar mi sentencia. Lo recomendable es de 30 a 40 meses de cárcel, posiblemente empezando mañana mismo o entregándome cuando el Bureau of Prisons me llame que son tres semanas. Si mañana tengo la dicha de a lo mejor entregarme voluntariamente, pues tomará un poquito más de tiempo el yo llegar directamente a la prisión”, explicó.