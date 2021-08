¡Se le chispoteó!

Como suele hacer antes de culminar el programa Raymond y sus amigos, el comediante Raymond Arrieta invita a la audiencia a quedarse en sintonía de Telemundo. En este caso, a ver el programa investigativo que le prosigue, que hasta hace tres semanas se llamaba Jay y sus rayos X, pero que con la salida del analista Jay Fonseca, ahora simplemente se llama Rayos X.

En vez de decir “Ahora pasamos con Rayos X”, el comediante dijo esta noche “Ahora pasamos con Jay y sus rayos X”. De inmediato, el comediante se dio cuenta que ‘metió la pata’ y corrigió el error, lo que provocó risas entre sus compañeros de elenco.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de los personajes “Carlos Pende Jiménez” y “Dra. Apolo” reaccionó al “blooper”.

“Lo que me acaba de pasar y para colmo en vivo … Al tener un invitado llamado jay @jaywheelerpr se me quedó el nombre pegado en la mente y al final del programa presenté a Jay y sus Rayos X .. Oh Dios , bueno fueron 7 años y Jay es mi amigo , algún día iba a pasar … Sorry por mis compañeros.. Mis disculpas”, escribió Raymond Arrieta en su red social.