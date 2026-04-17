El comediante Raymond Arrieta reapareció luego de la muerte de su padre, Ramón Arrieta Nieves, el pasado martes.

A través de las redes sociales, el talento del programa “Raymond y sus Amigos” compartió una foto junto a Don Millo, como se le conocía cariñosamente.

“Mi última foto con papi en el Clásico 🥲 Te amo, papá”, lee el calce de la imagen en la que ambos están disfrutando un juego de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan el pasado mes de marzo.

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La imagen provocó muchos mensajes de personas del ambiente artístico, como su compañera de programa “Día a Día”, Dagmar, quien le escribió: “Hermosa foto, cuánto le gustaba el béisbol y más si lo veía junto a ti. Un abrazo, partner”.

Mientras, el cantante Hermes Croatto le escribió: “En cuerpo nos despedimos por un tiempo, pero esas dos almas de ustedes fueron, son y serán para siempre ✨🤍♾️✨ hasta el infinito. Te abrazo, hermano 🙏🏼”.

Otra que tuvo palabras de consuelo fue la cantante Charityn, quien le envió: “Mi querido @raymondarrietapr, te acompaño en tus sentimientos con todo mi corazón. ¡Una gran pérdida de un padre maravilloso! Mucha fuerza para toda la familia. Amén 🙏😔❤️”.

Mientras, Ednita Nazario le compartió: “😍😍😍😍😍 Amor eterno, baby!”.

Fue el pasado martes, al inicio del programa “Raymond y sus Amigos”, transmitido a las 8:00 p.m. por Telemundo, que se anunció la muerte de Don Millo.

La noticia fue comunicada por el comediante Jorge Castro, quien, rodeado por el resto del elenco del programa, informó que Raymond Arrieta no participaría en la edición de ese día.

“Quienes conocen a Raymond, quienes han visto a Raymond en su trayectoria en estos 40 años, conocen a Don Millo, al papá de Raymond. Si alguien ha impulsado la carrera de Raymond, si alguien fue cómplice, si uno puede decir que de alguien Raymond salió, es de su papá. El humor de Don Millo, la complicidad de cómo lo ha acompañado todos estos años en su carrera, realmente ha sido extraordinario”, contó visiblemente apenado Jorge Castro.

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“Este programa y el trabajo que nosotros hacemos y el profesionalismo con el que hacemos nuestro trabajo es para ese ser maravilloso que siempre fue el papá de Raymond, mejor conocido como Don Millo, Ramón Arrieta Nieves. Este programa es para Don Millo”, sostuvo.

Al dirigirse a su amigo y compañero de trabajo, expresó: “No hay palabras, pero sé que tú sabes que estamos contigo. Sé que estos compañeros que te aman, que te adoran, que te han apoyado durante estos 12 años, están contigo en los mejores momentos y en los momentos más difíciles”, añadió el comediante y actor, quien recordó que se crió con Raymond y conocía a Don Millo desde los 10 años. “Era como un segundo papá para mí”, dijo.

A principios de mes, Raymond Arrieta habló sobre el estado de salud de su padre en el programa “Día a Día”, luego de haber solicitado previamente oraciones por su bienestar.

“Lo que estamos pasando es fuerte, pero estamos todos unidos y seguimos luchando, seguimos batallando”, expresó entonces. “Yo sé que él me está viendo ahora y quiero decirle que cuando yo tenga la edad de él me gustaría ser como él, tener la fuerza que él tiene. Es un guerrero y un luchador, una persona valiente que no se rinde, y eso te lo digo a ti, papá”.