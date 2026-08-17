El protagonista de éxitos como “The Fifth Element”, “The Sixth Sense” o la saga de acción “Die Hard’, Bruce Willis, hizo una inesperada aparición pública recientemente.

Willis, de 71 años y quien se retiró de la vida pública en el 2022 tras diagnosticársele afasia, asistió a la boda de su hija Tallulah, fruto de su matrimonio con Demi Moore, a principios de agosto, según reseño USA Today.

Las fotos del emotivo momento fueron compartidas por la revista Vogue el viernes. La boda de Tallulah Willis con el músico Justin Acee se celebró en el jardín de la residencia que ésta posee en Sun Valley, Idaho. En las fotos puede verse al querido actor abrazando a su hija mientras toma de la mano a su yerno. Willis viste una camisa manga corta, pantalón informal y un fedora trenzado. Su hija lleva un atuendo de boda color crema, confeccionado a la medida.

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Moore, quien fue esposa de Willis del 1987 al 2000 también asistió a la ceremonia.

Willis anunció su retiro de la vida pública en el 2022, cuando comunicó su diagnóstico y reveló que le complicaba tareas cotidianas como hablar.

En 2023, la familia del actor revelo que el estado de su enfermedad había avanzado de afasia a demencia frontotemporal. Estas complicaciones afectan la personalidad, el comportamiento y el lenguaje, según la clínica Mayo.

Willis tiene tres hijos con Moore, Rumer, de 37 años, Scout de 35 y Tallulah de 32.

En el 2009 contrajo nupcias con la exmodelo Emma Heming, con quien también tuvo dos hijos. Mabel, de 14 años y Evelyn de 12.

Heming se ha hecho cargo de los cuidados de Willis y escribió el libro “El viaje inesperado: Encontrando fuerza, esperanza y a ti misma en el camino del cuidado”, en el que comparte su experiencia como cuidadora y los retos que enfrentan los cuidadores.