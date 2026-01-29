Bruce Willis, la icónica estrella de Hollywood, desconoce la magnitud de su batalla contra la demencia frontotemporal.

Así lo reveló su esposa, Emma Heming Willis, quien explicó que el actor padece anosognosia, un trastorno neurológico que impide a las personas reconocer su propio diagnóstico.

“Bruce nunca, nunca lo supo”, sostuvo Heming en el podcast Conversations with Cam. Añadió que “nunca conectó los puntos que tenía esta enfermedad“. “Estoy muy feliz por eso. Estoy muy feliz de que no lo sepa”, admitió.

Esta afirmación centraliza la comprensión de la situación del artista, cuya familia tuvo que reconfigurar su vida en torno a los desafíos de la enfermedad.

La anosognosia, frecuente en casos de demencia, provoca que el cerebro del paciente no reconozca sus propios cambios, lo que lleva a Willis a percibir su vida como normal.

Heming, quien se convirtió en la principal vocera de su esposo, enfatizó que esta condición no debe confundirse con una negación. “La gente suele pensar que es negación, pero en realidad es parte de la enfermedad. El cerebro está cambiando”, explicó, para luego destacar la naturaleza neurológica del fenómeno.

Este trastorno se presenta cuando el cerebro no puede identificar lo que le sucede en un plazo extenso, un factor común en diversas condiciones de salud mental y neurológicas.

El diagnóstico de demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva, fue emitido para el actor de Hollywood en 2023. Al principio pudo continuar con los cuidados en su casa, hasta el año pasado, cuando la familia decidió ingresarlo en un hogar especializado en donde puede estar más controlado y mejor atendido. Su nueva residencia, según contó Heming, fue diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas.

Su afección, que afecta mayormente a personas menores de 60 años, le causa una atrofia en los lóbulos frontal y temporal del cerebro, lo que provoca dificultades en el habla, cambios emocionales, problemas de personalidad y problemas motores, algo que incluye la pérdida de habilidades motrices.

Frente al avance de su enfermedad, Emma compartió que Bruce “todavía está muy presente en su cuerpo”. A pesar de que la comunicación tuvo que cambiar, el vínculo familiar se mantiene profundo. “Tiene una forma de conectar conmigo, con nuestros hijos, que quizás no sea la misma que uno tendría con su ser querido, pero sigue siendo muy hermosa”, expresó la actriz.

La convivencia de emociones opuestas marca el día a día de la familia, ya que Emma Heming reconoció sentir una “mezcla de dolor” durante las festividades. “Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden ahora estar envueltos en una red de duelo”, escribió en su blog personal.

También reflexionó sobre este dualismo: “La alegría no cancela la tristeza. La tristeza no cancela la alegría. Coexisten”.

La esposa del actor asumió tareas que antes realizaba Bruce, como preparar los desayunos navideños o colocar las luces del árbol, y confió sentir frustración: “No es enojo hacia él, sino una forma de expresar cuánto extraño la dinámica anterior”.

A pesar de la nostalgia y el duelo, la familia se esfuerza por mantener rituales y crear nuevas tradiciones. En la última Navidad, optaron por abrir regalos juntos, compartir el desayuno y ver películas navideñas. “Podemos vivir el duelo y hacer espacio para la alegría”, afirmó.