El cantante venezolano Chyno Miranda apareció este sábado en un video en el que asegura que está bien y se siente «más fuerte que nunca».

En medio de la polémica situación en la que se ha visto envuelto, el artista tildó de «horrible» el centro de rehabilitación Tía Panchita, del que lo sacaron esta semana.

“Mi gente, por acá Chyno Miranda, estoy bien, gracias a todos. Más fuerte que nunca. Estoy aquí en la clínica El Cedral, en Caracas, en la Alta Florida”, comentó en el material que publicó en Instagram la periodista Mandy Fridmann.

Poco antes de que saliera este video, Alcira Pérez, su madre, había denunciado que no conocía el paradero de su hijo.

“Presidente (Nicolás Maduro), vicepresidenta, fiscal general de la República, por favor, ayúdenme. Yo soy Alcira Pérez, soy la mamá de Jesús Miranda, no sé dónde está. Se lo llevaron de la clínica el miércoles y él necesita tener un tratamiento para que no me retroceda en todo lo que ha evolucionado desde que lo tengo en la clínica”, dijo.

En su declaración, añadió que “se lo llevaron de manera injusta, cosa en la que no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá de Jesús y yo soy la que lo cuida y tiene la potestad de decidir hacia dónde va mi hijo. Por favor, ayúdenme, yo quiero saber dónde está y hablar y estar con él”.

¿Qué pasó con Chyno Miranda?

Esta semana, el artista venezolano fue sacado por su novia y algunos funcionarios de seguridad del centro de rehabilitación Tía Panchita. Esto debido a que estaba en “condiciones precarias”.

El intérprete de ‘Dónde nos vamos a ver’ estaba en el lugar debido a que tiene una neuropatía periférica luego de haber contraído COVID-19.

Ante la situación, el lugar en el que estaba recluido publicó un comunicado en el que afirmaron que el cantante recibía buenos tratos y había evolucionado en los últimos meses.

“El Chyno es y seguirá siendo parte de nuestra familia, donde ha mostrado una excelente recuperación progresiva a lo largo de 10 meses desde su ingreso, por lo que le deseamos lo mejor para él y sus familiares”, escribieron.