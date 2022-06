( The Associated Press )

Parece que Britney Spears no cometerá los mismos errores que ayer, pues para consolidar su matrimonio con Sam Asghari primero firmó un acuerdo prenupcial que impide que su ahora marido tenga acceso a la fortuna de “la princesa del pop”, de ser que las cosas salgan mal entre la pareja y se separan en un futuro.

Desde que los novios se comprometieron, en septiembre del año pasado, los abogados de Britney pusieron manos a la obra para dejar bien clara la capitulación matrimonial, la cual es firmada antes de que se efectúe cualquier matrimonio, menor conocido como acuerdo prenupcial, en la que se especifica la forma en que se dividirán los bienes en caso que la relación se disuelva.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron a “TMZ” que, antes de casarse, Sam Asghari ya habría bromeado con el tema, asegurando que era él quien estaba interesado en firmar ese acuerdo, para proteger su Jeep y colección de los zapatos, pero lo que es cierto, es que fue Britney la primera interesada en dejar la situación económica bien aclarada, pues su fortuna está valuada en 60 millones de dólares, una suma que, además, podría aumentar con los años.

El acuerdo firmado por Spears y Asghari dicta que el entrenador personal, de 28 años, no recibirá ni un dólar de la cuenta de Britney, ya que si bien, cuando la intérprete de “Baby one more time” contrajo nupcias con Kevin Federline, en 2004, también firmó un acuerdo prenupcial pero en aquella ocasión la cantante se comprometió a pagar 300 mil dólares, por cada tres años de compromiso, en caso de divorcio.

Spears y Federline se divorciaron en 2007, luego de tres años de relación, y la concepción de sus dos hijos Sean Preston Federline y Jayden James Federline, que en la actualidad tienen 16 y 15 años, respectivamente.

Aunque, por ahora, todo es miel sobre hojuelas entre la pareja que se celebró su ceremonia de bodas el pasado jueves, 9 de junio, en una celebración intima, llevada a cabo en la casa de Spears y con la presencia de grandes amigas del medio, como Madonna, Paris Hilton, Selena Gómez, Drew Barrymore y Donatella Versace, que diseñó el vestido de la novia.