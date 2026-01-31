Horas después de conocerse el fallecimiento de la actriz Catherine O’Hara a los 71 años, su representante confirmó a People que la causa fue una “breve enfermedad”.

La noticia arroja luz sobre el triste desenlace de la carrera de la actriz, conocida por sus papeles en Home Alone, Beetlejuice y la aclamada serie Schitt’s Creek.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que recibieron una llamada de emergencia a las 4:48 a.m. desde la residencia de O’Hara. Fue trasladada al hospital en estado crítico, y los audios de la emergencia indicaban que la actriz tenía “dificultad para respirar”.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, O’Hara destacó por su talento cómico y su capacidad para crear personajes inolvidables. Su interpretación de Moira Rose en Schitt’s Creek le valió un Emmy a Mejor Actriz de Comedia en 2020, además de un Globo de Oro y un premio SAG.

El anuncio de la causa de su muerte también generó emotivos tributos de colegas y compañeros de reparto. Macaulay Culkin, su hijo en Home Alone, publicó en Instagram: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo… Quería sentarme junto a ti… Tenía mucho más que decir. Te amo. Te veré después”.

Pedro Pascal escribió: “Fue un privilegio estar cerca de tu genio. Eternamente agradecido. Hay menos luz en mi mundo”, mientras que Michael McKean expresó en X: “Solo una Catherine O’Hara, y ahora ninguna. Devastador”.

La confirmación de que O’Hara falleció tras una breve enfermedad cierra un capítulo doloroso para sus seguidores, dejando un legado imborrable en el cine y la televisión.