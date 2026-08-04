La muerte del periodista Ángel de los Santos, quien formó parte del equipo de Despierta América de Univision, ha generado numerosas muestras de pesar entre colegas y figuras del entretenimiento.

El fallecimiento fue dado a conocer durante la emisión del programa matutino este lunes. La conductora Karla Martínez expresó el sentir del equipo al despedir a quien fuera su compañero de trabajo.

“Esto es muy triste. Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero y reportero en Los Ángeles, Ángel de los Santos”, dijo al aire.

Por su parte, Raúl González recordó el legado profesional que dejó el comunicador.

“Su compromiso, profesionalismo y calidad humana dejaron una huella imborrable en esta casa y en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, expresó.

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Detalles sobre su estado de salud

Horas después, el periodista Javier Ceriani compartió información sobre la causa del fallecimiento durante una transmisión en su canal de YouTube. Visiblemente conmovido, explicó que De los Santos enfrentó durante años una enfermedad renal.

Según Ceriani, el reportero padecía problemas en los riñones desde hacía aproximadamente una década y recibía tratamientos de diálisis de manera constante. También comentó que, en una de sus últimas conversaciones con una productora del equipo, Ángel había mencionado que debía someterse continuamente a procedimientos para limpiar su sangre y que su estado físico se había ido deteriorando.

El comunicador destacó que, pese a las complicaciones de salud, De los Santos continuó desempeñando su labor periodística.

Fue encontrado por su hermano

Ceriani también relató las circunstancias en las que fue hallado sin vida. Explicó que Ángel compartía vivienda con su hermano, quien salió a trabajar y, al regresar varias horas después, lo encontró inconsciente.

De acuerdo con el periodista, el familiar solicitó ayuda de los servicios de emergencia, pero los paramédicos le informaron que De los Santos ya había fallecido hacía aproximadamente ocho horas.

“Estaba dormido, no sufrió”, afirmó Ceriani al describir los hechos.

Un legado que colegas recuerdan

A través de sus redes sociales, Javier Ceriani dedicó un mensaje de despedida a quien consideró un amigo y compañero.

El periodista aseguró que Ángel de los Santos dejó una huella imborrable entre quienes lo conocieron y destacó su profesionalismo, calidez humana y amistad. También agradeció los momentos compartidos y el legado que, dijo, permanecerá en la memoria de quienes trabajaron a su lado.

“Tu luz seguirá viva en el corazón de todos los que te quisimos. Descansa en paz. Hasta siempre”, escribió Ceriani en su mensaje de despedida.