Más de un año después del accidente que conmocionó a millones de seguidores en redes sociales, las autoridades de Arizona revelaron oficialmente la causa de muerte de Trigg Kiser, el hijo de tres años de la influencer Emilie Kiser.

Según el informe de la Oficina del Médico Forense del condado de Maricopa, el menor falleció por una lesión cerebral anóxica provocada por ahogamiento, y su muerte fue clasificada como un accidente. El documento establece que el niño se ahogó en la piscina de la residencia familiar en Chandler, Arizona.

Trigg fue encontrado inconsciente el 12 de mayo de 2025 en la piscina del patio de su casa y trasladado de emergencia a un hospital. Permaneció seis días en estado crítico antes de morir el 18 de mayo, confirmó en ese momento el Departamento de Policía de Chandler.

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De acuerdo con la investigación, Emilie Kiser no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el accidente. Su esposo, Brady Kiser, cuidaba a Trigg y al hijo menor de la pareja cuando perdió de vista al niño. Inicialmente dijo que habían sido entre tres y cinco minutos, pero las grabaciones de seguridad mostraron que el pequeño estuvo solo en el patio durante más de nueve minutos y aproximadamente siete minutos dentro del agua.

No hubo cargos criminales

Tras concluir la investigación, la Policía de Chandler recomendó presentar un cargo por abuso infantil contra Brady Kiser. Sin embargo, la Fiscalía del condado de Maricopa determinó que no existía una probabilidad razonable de lograr una condena, por lo que decidió no presentar cargos.

Después de la muerte de Trigg, Emilie Kiser solicitó que los expedientes relacionados con el caso permanecieran sellados para proteger la privacidad y la dignidad de su familia, luego de que decenas de personas solicitaran acceso a los documentos y al material audiovisual del accidente.

Kiser, de 27 años, ha hablado públicamente sobre su proceso de duelo y ha convertido la tragedia en un llamado a reforzar las medidas de seguridad alrededor de las piscinas, especialmente para familias con niños pequeños.