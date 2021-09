La familia del reportero Efrén Arroyo reveló que la causa de su deceso, de acuerdo con resultados de la autopsia, fue el COVID-19.

La información fue anunciada mediante un comunicado de prensa por parte de Wapa Televisión. El veterano reportero, natural de Santurce, falleció el jueves en la mañana en su hogar, en Guaynabo, a sus 68 años.

“Su hijo Efrén confirmó que no estaba vacunado. Los familiares cercanos que estuvieron en contacto con él en sus últimos momentos de vida ya se realizaron las pruebas de rigor y arrojaron negativo”, se detalla en el escrito por parte del canal televisivo.

“La gerencia de Wapa Televisión ha seguido el estricto protocolo que establece el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), así como el Departamento de Salud de Puerto Rico. Desde que comenzó el periodo de vacunación, se ha fomentado esta práctica a todo el personal, así como a través de la pantalla a los televidentes. De hecho, se han realizado varias sesiones de inoculación en el Canal para facilitar el proceso y la siguiente está pautada para la próxima semana”.

Su hijo agradeció las muestras de apoyo por parte de la clase periodística, amigos y el público en general.

“Agradecemos a todas las personas que nos han enviado sus condolencias, por el cariño y respeto hacia mi padre. Él tenía pautado ir a recibir atención médica el mismo día que falleció. Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó Efrén Arroyo, hijo.

Su cuerpo fue cremado. El martes habrá una misa para para familiares y allegados durante la mañana. Luego, el público tendrá acceso en la Funeraria Ehret de 2:00 a 8:00 p.m. para darle su último adiós.

El comunicador contaba con más de cuatro décadas en la profesión, de los cuales 32 se desempeñó en WapaTV.

El gobernador Pedro R. Pierluisi informó ayer que ante el fallecimiento del periodista, el martes 7 de septiembre las banderas de todos los edificios públicos permanecerán a media asta.

El jueves en la tarde varios compañeros de Noticentro le rindieron homenaje en el la Edición Estelar del noticiario con el especial “Hasta luego, maestro del periodismo”. La transmisión resaltó su estilo particular al reportar, su compromiso ético y su personalidad afable.

En el mes de abril, se le otorgó un reconocimiento y un homenaje en vida por su destacada labor, trayectoria y compromiso. En ese momento, se le nombró “Historiador de Wapa” y desde entonces, trabajaba en varios proyectos que le darían continuidad a su envidiable conocimiento sobre la historia de nuestro país. En ese entonces, Arroyo expresó sentirse honrado, agradecido y emocionado.

Nacido el 18 de junio de 1953, debutó en el periodismo en 1978, en la radioemisora WKAQ. Desde entonces comenzó a pulir su capacidad investigativa y la producción de programas de opinión. Entró a Noticentro en Wapa, en 1980. Posteriormente, en el 1983, se integró al periódico El Reportero, trabajó en distintas estaciones de radio y en Telemundo. En febrero de 1989 se reintegró al equipo de Noticentro, donde laboró hasta su partida.