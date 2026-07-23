La actriz estadounidense Kaylee Hottle, conocida por interpretar a 'Jia’en las películas 'Godzilla vs. Kong' y ‘Godzilla y Kong: El nuevo imperio’, murió a los 18 años como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en Maryland, Estados Unidos.

Según informó ‘TMZ’, las autoridades forenses determinaron que su fallecimiento “fue accidental y se debió a múltiples traumatismos por objeto contundente”.

La Oficina del Médico Forense de Maryland dijo a ‘TMZ’ que Kaylee Hottle sufrió múltiples traumatismos contundentes como consecuencia del accidente.

Las autoridades clasificaron la muerte como accidental.

Un representante del médico forense indicó que continúan realizándose pruebas para establecer si la actriz tenía alguna sustancia en su organismo al momento del accidente. Los resultados podrían tardar hasta 10 días y aún no hay una fecha confirmada para la publicación del informe definitivo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según informó 'TMZ’, Hottle viajaba como pasajera en un Honda Accord modelo 1995 cuando el vehículo se salió de la carretera y cayó a una zanja durante la mañana del martes. Otras dos personas también iban a bordo del automóvil y sobrevivieron al accidente.

El medio publicó además fotografías del vehículo con daños severos y señaló que, de acuerdo con grabaciones de la central de emergencias, la actriz se encontraba inconsciente tras el choque. Los equipos de emergencia solicitaron un traductor de lengua de señas e intentaban localizar a su familia antes de que fuera trasladada al hospital, donde posteriormente fue declarada muerta.