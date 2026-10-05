La muerte de Fiona Lowe, hija de 13 años del actor Chad Lowe y la productora Kim Painter, fue determinada como un suicidio, según el informe del médico forense de Los Ángeles.

La adolescente murió en la madrugada del 29 de septiembre en un hospital local, donde fue declarada muerta a la 1:14 a. m. La oficina del médico forense estableció la forma de muerte dos días después.

La familia Lowe confirmó el fallecimiento de Fiona el pasado 29 de septiembre, aunque inicialmente no reveló la causa. En un comunicado, sus padres la describieron como una joven amorosa, inteligente y creativa, además de destacar su pasión por el baile.

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“Era la luz de nuestras vidas”, expresó la familia, que también pidió privacidad y oraciones durante este momento de dolor.

Fiona era la segunda de las tres hijas de Chad Lowe y Kim Painter. La pareja también tiene a Mabel, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10.

Personas cercanas a la familia describieron a Fiona como una adolescente dulce, tranquila y amable, con un marcado interés por las artes y el baile. Su escuela y la comunidad también se han unido para honrar su memoria tras la tragedia.

La familia Lowe había enfrentado otra experiencia traumática recientemente, luego de perder su vivienda en los incendios de Pacific Palisades, en Los Ángeles, a principios de 2025. Chad Lowe había compartido entonces imágenes de sus hijas regresando al lugar donde estaba su hogar.