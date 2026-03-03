Eric Dane, actor conocido por su participación en “Grey’s Anatomy”, falleció el 19 de febrero a causa de una insuficiencia respiratoria, según el certificado de defunción al que tuvo acceso la revista People.

Aunque desde abril de 2025 había hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esta no fue señalada como causa directa de su muerte.

De acuerdo con la información publicada por People, el documento oficial establece que la insuficiencia respiratoria fue la causa inmediata del deceso. En el mismo registro se indica que la esclerosis lateral amiotrófica figuró como condición subyacente.

ELA y complicaciones respiratorias

La Clínica Mayo explica en su portal que la ELA es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta las neuronas encargadas del movimiento voluntario, lo que deriva en parálisis muscular conforme avanza la enfermedad.

Por su parte, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos señala que la debilidad muscular puede provocar hipoventilación, caracterizada por respiraciones superficiales. Esta condición favorece la acumulación de dióxido de carbono en el organismo y disminuye los niveles de oxígeno en la sangre.

Familia y últimos días

La muerte del actor fue comunicada por su esposa, Rebecca Gayheart, y sus hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años. En el mensaje difundido tras el fallecimiento se informó que Dane permaneció acompañado por su entorno cercano durante la etapa final de su vida.

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermsoas hijas, quienes eran el centro de su vida”.

Diagnóstico público y actividad profesional

En la primavera de 2025, el propio actor confirmó que padecía ELA y solicitó respeto ante la situación. En ese momento manifestó su intención de continuar con sus compromisos laborales mientras su estado de salud se lo permitiera.

Dane tenía previsto reincorporarse al rodaje de la tercera temporada de “Euphoria” y, días después de dar a conocer su diagnóstico, participó en la serie “Brilliant Minds”, donde interpretó a un bombero con esclerosis lateral amiotrófica.

Tras conocer su enfermedad, el actor asumió el compromiso de difundir información sobre la ELA con el propósito de contribuir a que otras personas con el mismo padecimiento tuvieran mayor acceso a datos sobre la condición.