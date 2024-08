El famoso intérprete puertorriqueño Ricky Martin lleva compartiendo hace días imágenes en sus redes sociales que lo muestran en Tailandia disfrutando de unas vacaciones, rodeado de un entorno paradisíaco entre olas y palmeras.

En el video que publicó hace unas horas, compartió con los usuarios cuánto está disfrutando de estos momentos a solas. “Me vine para acá para Tailandia unos días solo para estar desconectado, para alimentarme bien, para meditar, para estar en calma, que me hacía mucha falta”, dijo el padre de los gemelos Valentino y Matteo, y de Lucía y Renn.

“Ha sido muy lindo. He conocido gente. Me he encontrado con amigos que ni sabía que estaban por acá, pero sobre todo, he estado solo”, reiteró el cantante, quien hace semanas ha sido vinculado en un posible romance con Nacho Palau, exesposo de Miguel Bosé, tras ser captado en uno de los conciertos que el boricua ofreció en España. El artista no ha confirmado los rumores. “Estamos muy tranquilos, mucha calma, y ahora vuelvo para casa a trabajar, que hay muchas cosas buenas pasando”, agregó en el visual, relajado, con el panorama costero de frente.

En lo que va de año, el artista ha mantenido un ritmo de trabajo muy activo que además de presentaciones, incluyeron la promoción de la miniserie “Palm Royale”, que le concedió trabajar con varias leyendas de la actuación como Carol Burnett y Kristen Wiig, Laura Dern, Allison Janney y otros.